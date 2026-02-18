Польские сыры вытесняют украинские: "Молочный Альянс" заявил об убытках

Сырное производство в ГК "Молочный Альянс" стало убыточным из-за резкого роста импорта, в частности из Польши, усилившего ценовую конкуренцию на внутреннем рынке. Из-за более дешевой иностранной продукции компании все сложнее конкурировать и сохранять рентабельность.

Об этом Delo.ua сообщил в интервью глава наблюдательного совета ГК "Молочный Альянс" Сергей Вовченко.

По его словам, сейчас сырное направление в компании работает с минимальной маржинальностью или в минус из-за сильного давления импорта и слабого покупательского спроса.

"Сейчас сырное производство действительно убыточное. Сыры продаются тяжело, а конкуренция с польским импортом очень сильна", - отметил Вовченко.

Несмотря на это, "Молочный Альянс" не планирует сворачивать производство. Речь идет не только о финансовом результате, но и о социальной ответственности: на сырзаводе работает более 500 человек. Ущерб от сырного направления компания перекрывает прибылью от цельномолочной продукции.

Вовченко также подчеркнул, что повышать цены производитель не планирует, потому что покупательский спрос остается низким. Компания делает ставку на акционные предложения и пытаются стимулировать продаж.

На фоне роста импорта Союз молочных предприятий инициировал введение кэшбека на весовые сыры, ранее не подпадавшие под государственную поддержку. Идею уже предварительно поддержали на правительственном уровне, сейчас ожидается финальное решение. В отрасли надеются, что это поможет частично оживить продажи украинской продукции и снизить давление импорта.

По данным Государственной таможенной службы, в 2025 году Украина импортировала 42,3 тыс. тонн сыров – на 10,4% больше, чем в 2024 году. В денежном исчислении импорт вырос на 19,9% — до $272,3 млн. Основными поставщиками стали Польша (43,4%), Германия (16,4%) и Нидерланды (8,1%).

Напомним, украинские молочные фермеры и сыровары оказались под серьезным финансовым давлением. Себестоимость молока превышает закупочную цену, а к осени возможно сокращение производства на 20%.