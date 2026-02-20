Баштанський сирзавод не відновлюватимуть до завершення гарячої фази війни — "Молочний Альянс"

ГК "Молочний Альянс" поки не розглядає відновлення роботи Баштанського сирзаводу на Миколаївщині. Підприємство було зруйноване внаслідок ворожих обстрілів, і в нинішніх умовах повертатися до його запуску недоцільно.

Про це Delo.ua повідомив голова наглядової ради компанії Сергій Вовченко у своєму інтерв'ю.

За його словами, рішення про відновлення роботи заводу залежить не лише від електроенергії — тут впливає цілий комплекс факторів.

"Тут важливо розуміти, що питання відновлення — це не лише технічна справа, а набагато ширше. Є три ключові фактори", — пояснив Вовченко.

Перший фактор, за його словами, — безпека. Миколаїв і область постійно перебувають під обстрілами, а Баштанка розташована всього за 40 кілометрів від обласного центру.

"Відновлювати виробництво в умовах, коли в будь-який момент може бути новий приліт, — це дуже великий ризик", — наголосив він.

Другий фактор — сировина. До повномасштабної війни близько 60% молока завод отримував із Херсонської області. Нині частина регіону окупована, а на іншій через бойові дії значна частина поголів’я знищена. У Миколаївській області ситуація подібна — обсяги молока суттєво скоротилися.

Третім чинником Вовченко назвав кадровий дефіцит. Через бойові дії частина мешканців виїхала, і підприємство стикається з нестачею персоналу.

"Поки не завершиться хоча б гаряча фаза війни, питання відновлення роботи заводу ми не розглядаємо. Теоретично можна було б працювати на генераторах, але через обстріли, нестачу сировини та людей зараз у цьому немає сенсу. Водночас у нас є чітке бачення і план дій на той момент, коли ситуація дозволить повернутися до цього питання", — зазначив Вовченко.

Інвестиції в інші підприємства

Попри складну ситуацію, компанія продовжує реалізовувати інвестиційні проєкти. Раніше в групі заявляли про намір інвестувати $2,3 млн у нові лінії фасування та упаковки. За словами Вовченка, частину планів уже вдалося реалізувати.

"На заводі дитячого харчування ми реалізували два інвестиційні проєкти — встановили нове сучасне обладнання для фасування, і ці лінії вже працюють", — розповів він.

Наразі компанія завершує переговори щодо наступного етапу модернізації. Якщо домовленості буде досягнуто, оновлення ліній фасування відбудеться і на заводі в Яготині.

Галузь працюватиме попри зростання цін на пальне

Сергій Вовченко також наголосив, що компанія продовжуватиме роботу незалежно від зростання цін на бензин і дизель.

"Ми будемо працювати у будь-якій ситуації. Молочна продукція — це товар щоденного споживання. Олію можна зберігати пів року чи рік, а наші продукти — йогурти, сирки, кисломолочна продукція — мають обмежений термін зберігання. Їх потрібно виробляти щодня", — пояснив він.

Подорожчання дизелю безпосередньо впливає на собівартість продукції, проте в компанії впевнені: енергетична криза не триватиме вічно.

"Можливо, на певний період доведеться “затягнути паски” і працювати на межі рентабельності, але навіть у такій ситуації виробництво зупиняти не будемо", — додав Вовченко.

Нагадаємо, Баштанський сирзавод групи компаній Молочний альянс, продукція якого відома під торговою маркою "Славія", розглядає можливість відновлення виробництва на Миколаївщина.