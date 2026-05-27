McDonald’s на Лукьяновке официально возобновил работу после повреждений

McDonald's в среду, 27 мая, снова открыл для посетителей свое заведение возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве. Ресторан получил повреждения во время недавнего массированного обстрела столицы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе McDonald's.

Компании удалось оперативно провести ремонтные работы, ликвидировать последствия разрушения здания и полностью восстановить операционные процессы.

"29 лет рядом с вами. Продолжаем дальше", – написали в сообщении.

В настоящее время заведение работает в штатном режиме с соблюдением всех протоколов безопасности во время воздушных тревог.

Ресторан на Лукьяновке имеет особое значение для рынка ритейла и общепита Украины — это первое заведение сети в стране, которое открыли 24 мая 1997 года.

Начиная с 2022 года, здание уже несколько раз испытывало разрушения и повреждения из-за боевых действий, в том числе в ночь на 24 мая 2026 года.

После атаки в июле 2025 года компания заявляла, что, несмотря на регулярные обстрелы, не планирует переносить ресторан в другое место, поскольку "клиенты хотят видеть его на Лукьяновке".

Напомним, из-за ночного массированного удара ракетами и дронами по Киеву, который российские войска нанесли в ночь на 24 мая, ресторан McDonald's, расположенный возле станции метро "Лукьяновская", получил серьезные повреждения. Сама станция киевского метрополитена также пострадала из-за разрушения наземного вестибюля взрывной волной ее временно закрыли для пассажирских перевозок.