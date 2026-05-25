Первый McDonald’s в Украине: что будет с рестораном на Лукьяновке после обстрела

Поврежденный McDonald's на Лукьяновке временно закрыли. Компания готовится оперативно отремонтировать здание у пострадавшего метро. Планируется как можно скорее возобновить работу легендарного ресторана.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

Сообщается, что ПИИ "МакДональдс Юкрейн Лтд." намерена оперативно возобновить работу своего заведения возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве (ул. Юрия Ильенко, 3).

Специалисты компании оценивают уровень повреждений здания. В McDonald's подчеркнули, что приоритетом остается безопасность людей: во время инцидента все работники заведения находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

История сети в Украине

Ресторан на Лукьяновке имеет особое значение для рынка ритейла и общепита Украины — это первое заведение сети в стране, которое открыли 24 мая 1997 года.

Начиная с 2022 года, здание уже несколько раз испытывало разрушения и повреждения из-за боевых действий.

Несмотря на военные вызовы, американский бренд остается одним из самых крупных работодателей в сегменте HoReCa. Компания обеспечивает работой почти 11 тыс украинцев и насчитывает 139 ресторанов, из которых в настоящее время работает 124 ресторана в 42 населенных пунктах.

Финансовые показатели

По данным аналитической системы опендатабот, McDonald's в Украине за 2025 год получил 21,3 млрд грн выручки, что на 26,6% превзошло показатель аналогичного периода прошлого года.

Чистая прибыль компании за прошлый год увеличилась на 21,3% и достигла 1,567 миллиарда гривен. Кроме того, ритейлер остается крупным налогоплательщиком в государственный бюджет — в 2025 году компания перечислила в казну 3,5 миллиарда гривен.

Напомним, речь идет о ресторане McDonald's, расположенном возле станции метро "Лукьяновская". Из-за ночного массированного удара ракетами и дронами по Киеву, который российские войска нанесли в ночь на 24 мая, заведение получило существенные повреждения. Сама станция киевского метрополитена также пострадала из-за разрушения наземного вестибюля взрывной волной ее временно закрыли для пассажирских перевозок.