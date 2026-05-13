McDonaldʼs может вернуться в Харьков: продолжаются переговоры

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's рассматривает возможность возобновления работы в Харькове. Власти региона ведут переговоры с иностранными компаниями по их возвращению в область.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова.

По словам главы области, продолжается активная работа над привлечением международного бизнеса в прифронтовый регион. В частности, к переговорам по возобновлению работы сети McDonald's в Харьковской области присоединился известный американский предприниматель и филантроп Говард Баффет. В то же время, официальные сроки возможного открытия ресторанов пока не называются.

Почему ресторан до сих пор закрыт

Все заведения сети в Харькове приостановили работу в первый день полномасштабного вторжения. Ранее в компании объясняли, что восстановлению мешает ряд причин безопасности и операционных:

  • Угроза обстрелов: главным фактором является слишком короткое время между объявлением тревоги и прилетами ракет, поэтому невозможно обеспечить безопасность людей.
  • Проблемы с логистикой: для работы кухонь необходимо регулярное обслуживание оборудования и стабильные поставки, однако партнерские сервисные компании пока не работают в Харькове.
  • Стандарты помещений: формат работы в укрытиях компания не рассматривает, поскольку подземные залы не отвечают внутренним правилам пожарной безопасности и логистики бренда.

Несмотря на эти сложности, сам факт начала переговоров с участием международных партнеров свидетельствует о попытках бизнеса найти решение по восстановлению экономической активности в городе.

Напомним, в Киеве открыли новый McDonald's из переработанных материалов с видом на озеро. Этот экологический ресторан стал 127 действующим заведением сети в стране и расположился в популярной зоне отдыха у столичного озера Солнечное.

Автор:
Максим Кольц