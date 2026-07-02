Россия атаковала мясокомбинат "Юбилейный": предприятие приостановило работу

1 июля в результате удара двух российских дронов по филиалу мясокомбината "Юбилейный" в Запорожье повреждены склады и офисные помещения. Из-за разрушения предприятие временно приостановило работу.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал руководитель запорожского филиала предприятия Максим Рак, передает zabor.zp.ua.

По его словам, в результате атаки возник масштабный пожар, который длился почти всю ночь.

«Пожар тушили до самого утра, потому что он снова загорался каждые полчаса», — отметил Рак.

Он сообщил, что в результате атаки повреждены складские и офисные помещения. Поэтому работу запорожского филиала временно приостановили.

Руководитель предприятия подчеркнул, что жертв удалось избежать благодаря пересменке работников. На момент удара на территории находились только не пострадавшие охранники.

Сейчас на предприятии продолжается ликвидация последствий вражеской атаки и оценка нанесенного ущерба.

Напомним, производитель детского молочного питания в Украине - завод "Яготинское для детей" - готовится к возобновлению производства после российской атаки. Однако на первом этапе предприятие сможет запуститься всего на 60% своей прежней мощности.