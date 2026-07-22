Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

+0,05

EUR

51,10

+0,00

Наличный курс:

USD

44,75

44,65

EUR

51,35

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финкомпаниям

НБУ
Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финкомпаниям

Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финансовым компаниям в виде требований об устранении нарушений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Требования о принятии мер по устранению выявленных при надзоре нарушений и приведении деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины получили следующие учреждения:

  • ООО "Инвестмент юнион";
  • ООО "УФК";
  • ООО "ФК Соната Финанс";
  • ООО "ФК "Фастпей";
  • ООО "ФК "Укр-фин-групп".

Основанием для принятия таких решений стало неподача в Национальный банк в установленные сроки отчетов о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2025 год.

Указанные компании обязаны принять меры по устранению выявленных нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 11 августа 2026 года.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 20 июля 2026 года.

Напомним, Национальный банк Украины применил к ООО "Просто лизинг" меру влияния в виде отзыва лицензии на деятельность финансовой компании за повторное нарушение. Учреждение имело право оказывать услуги по финансовому лизингу.

Также Нацбанк применил меры влияния к девяти финансовым компаниям. Восемь учреждений получили требования об устранении нарушений, еще у одной компании регулятор отозвал лицензию.

Автор:
Максим Кольц