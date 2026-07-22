Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финкомпаниям

Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финансовым компаниям в виде требований об устранении нарушений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Требования о принятии мер по устранению выявленных при надзоре нарушений и приведении деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины получили следующие учреждения:

ООО "Инвестмент юнион";

ООО "УФК";

ООО "ФК Соната Финанс";

ООО "ФК "Фастпей";

ООО "ФК "Укр-фин-групп".

Основанием для принятия таких решений стало неподача в Национальный банк в установленные сроки отчетов о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2025 год.

Указанные компании обязаны принять меры по устранению выявленных нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 11 августа 2026 года.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 20 июля 2026 года.

Напомним, Национальный банк Украины применил к ООО "Просто лизинг" меру влияния в виде отзыва лицензии на деятельность финансовой компании за повторное нарушение. Учреждение имело право оказывать услуги по финансовому лизингу.

Также Нацбанк применил меры влияния к девяти финансовым компаниям. Восемь учреждений получили требования об устранении нарушений, еще у одной компании регулятор отозвал лицензию.