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Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финкомпаниям
Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финансовым компаниям в виде требований об устранении нарушений.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
Требования о принятии мер по устранению выявленных при надзоре нарушений и приведении деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины получили следующие учреждения:
- ООО "Инвестмент юнион";
- ООО "УФК";
- ООО "ФК Соната Финанс";
- ООО "ФК "Фастпей";
- ООО "ФК "Укр-фин-групп".
Основанием для принятия таких решений стало неподача в Национальный банк в установленные сроки отчетов о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2025 год.
Указанные компании обязаны принять меры по устранению выявленных нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 11 августа 2026 года.
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 20 июля 2026 года.
Напомним, Национальный банк Украины применил к ООО "Просто лизинг" меру влияния в виде отзыва лицензии на деятельность финансовой компании за повторное нарушение. Учреждение имело право оказывать услуги по финансовому лизингу.
Также Нацбанк применил меры влияния к девяти финансовым компаниям. Восемь учреждений получили требования об устранении нарушений, еще у одной компании регулятор отозвал лицензию.