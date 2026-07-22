Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти фінкомпаній

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній у вигляді вимог про усунення порушень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Вимоги про вжиття заходів для усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України отримали такі установи:

ТОВ "Інвестмент юніон";

ТОВ "Уфк";

ТОВ "ФК Соната фінанс";

ТОВ "ФК "Фастпей";

ТОВ "ФК "Укр-фін-груп".

Підставою для прийняття таких рішень стало неподання до Національного банку у встановлені строки звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік.

Зазначені компанії зобов’язані вжити заходів для усунення виявлених порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 11 серпня 2026 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 липня 2026 року.

Нагадаємо, Національний банк України застосував до ТОВ "Просто лізинг" захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії за повторне порушення. Установа мала право надавати послуги з фінансового лізингу.

Також Нацбанк застосував заходи впливу до дев’яти фінансових компаній. Вісім установ отримали вимоги про усунення порушень, ще в однієї компанії регулятор відкликав ліцензію.