Нацбанк відібрав ліцензію у фінансової компанії і покарав ще вісім

Національний банк України застосував заходи впливу до дев’яти фінансових компаній. Вісім установ отримали вимоги про усунення порушень, ще в однієї компанії регулятор відкликав ліцензію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національного банку України.

Вимоги про усунення порушень НБУ застосував через неподання у встановлені строки звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік.

Такі вимоги отримали:

ТОВ "Інтер Вей Капітал";

ТОВ "ФК "Глобал Плюс";

ТОВ "ФК "Фалькон";

ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп";

ТОВ "ФК "Фінтек Меркурій";

ТОВ "ФК "Онлайн Фінанс";

ТОВ "ФК "Мотус Анте";

ТОВ "ФК "Конгур".

Ці компанії мають усунути виявлені під час нагляду порушення та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 4 серпня 2026 року.

Окремо Нацбанк відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "ФК "Алькор Кепітал". Причина — повторне порушення вимог нормативно-правових актів НБУ щодо умов ліцензування діяльності з надання фінансових послуг.

Рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 13 липня 2026 року.

Раніше НБУ застосував заходи впливу до шести фінансових компаній за порушення законодавства. Трьом небанківським установам винесено письмові застереження, двом — вимоги про усунення порушень, а одній компанії повністю відкликали ліцензію.