Нацбанк анулював ліцензію відомого ломбарду через невиконання вимог

Національний банк України застосував захід впливу до повного товариства "Ломбард Платинум Скарб "Мельничук і Компанія" у вигляді відкликання ліцензії на провадження діяльності. Фінансова установа втратила право надавати кошти та банківські метали у кредит у вигляді ломбардних позик.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Головною підставою для ухвалення такого рішення стало систематичне невиконання фінансовою установою попередніх рішень регулятора. Ломбард не вжив необхідних заходів для усунення виявлених порушень та не привів свою поточну діяльність у повну відповідність до вимог чинного законодавства України.

Історія порушень та ігнорування запитів регулятора

Конфлікт між небанківською фінансовою установою та державним регулятором тривав протягом кількох місяців через відмову компанії йти на співпрацю. Процес застосування санкцій складався з кількох етапів:

Перше попередження: Ще 20 квітня 2026 року Нацбанк висунув до компанії офіційну вимогу усунути виявлені під час нагляду недоліки та порушення;

Ігнорування дедлайнів: Керівництво ломбарду мало виправити всі зафіксовані проблеми у строк до 12 травня 2026 року;

Відмова від надання інформації: Компанія повністю проігнорувала розпорядження НБУ та не надала жодних пояснень, звітних документів чи їхніх копій стосовно своєї фінансової діяльності на офіційні запити регулятора.

З огляду на невиконання обов'язкових вимог, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ ухвалив рішення про повне скасування ліцензії 8 червня 2026 року. Рішення офіційно набуває чинності з дня його безпосереднього доведення до відома керівництва компанії.

Нагадаємо, НБУ застосував санкційний захід до фінансової компанії "Медіана Інвест" через порушення вимог законодавства. Регулятор виявив недоліки у діяльності цієї небанківської фінансової установи та зобов'язав компанію усунути всі зафіксовані проблеми й привести свою роботу у відповідність до чинних норм ринку у строк до 6 липня 2026 року.