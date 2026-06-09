НБУ застосував санкційний захід до фінансової компанії: деталі

Нацбанк застосував захід впливу до ТОВ “Факторингова компанія ”Медіана Інвест" через порушення вимог законодавства. Компанія має усунути недоліки та привести діяльність у відповідність до норм до 6 липня 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Як НБУ реагує на порушення у фінансових компаніях

Підставою для рішення стало неподання компанією до Національного банку документів, передбачених пунктом 761 глави 69 розділу X Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року №199 (зі змінами).

Це сталося у зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу у 2025 році.

Відповідно до рішення регулятора, небанківська фінансова установа зобов’язана усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 6 липня 2026 року.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 8 червня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Нацбанк застосував заходи впливу до двох фінансових установ. Тоді державний регулятор обмежився винесенням письмових застережень через виявлені недоліки в поточній діяльності компаній та порушення вимог нормативно-правових актів НБУ.