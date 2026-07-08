Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,51

--0,05

EUR

50,88

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,57

44,48

EUR

51,15

50,95

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ покарав шість фінансових компаній: одну з них позбавили ліцензії

НБУ
НБУ покарав шість фінансових компаній / НБУ

Національний банк України застосував заходи впливу до шести фінансових компаній за порушення законодавства. Трьом небанківським установам винесено письмові застереження, двом — вимоги про усунення порушень, а одній компанії повністю відкликали ліцензію.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення регулятора.

Які компанії потрапили під санкції регулятора

НБУ розподілив заходи впливу за типами порушень у діяльності установ:

  • Письмові застереження отримали ТОВ "Профіт Файненс", ТОВ "Девелоп Фінанс" та ТОВ "Ін-Фактор". Порушення стосувалися правил складання та подання звітності регулятору, а також вимог щодо системи корпоративного управління та внутрішнього контролю. Компанії зобов'язані усунути недоліки у визначені строки.
  • Вимоги про усунення порушень висунуто до ТОВ "ФК "Гроувей" та ТОВ "Статус Капітал Плюс". Причиною стало неподання звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік. Фірми мають привести діяльність у відповідність до закону до 28 липня 2026 року.
  • Відкликання ліцензії застосовано до ТОВ "Лізингова компанія "Атон-ХХІ". Санкція введена через повторне порушення цією установою вимог нормативно-правових актів НБУ щодо умов ліцензування діяльності з надання фінансових послуг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ оштрафував банки на майже 11 млн грн. Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного законодавства у червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської фінансової установи.

Автор:
Максим Кольц