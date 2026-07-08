НБУ покарав шість фінансових компаній: одну з них позбавили ліцензії

Національний банк України застосував заходи впливу до шести фінансових компаній за порушення законодавства. Трьом небанківським установам винесено письмові застереження, двом — вимоги про усунення порушень, а одній компанії повністю відкликали ліцензію.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення регулятора.

Які компанії потрапили під санкції регулятора

НБУ розподілив заходи впливу за типами порушень у діяльності установ:

Письмові застереження отримали ТОВ "Профіт Файненс", ТОВ "Девелоп Фінанс" та ТОВ "Ін-Фактор". Порушення стосувалися правил складання та подання звітності регулятору, а також вимог щодо системи корпоративного управління та внутрішнього контролю. Компанії зобов'язані усунути недоліки у визначені строки.

Вимоги про усунення порушень висунуто до ТОВ "ФК "Гроувей" та ТОВ "Статус Капітал Плюс". Причиною стало неподання звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік. Фірми мають привести діяльність у відповідність до закону до 28 липня 2026 року.

Відкликання ліцензії застосовано до ТОВ "Лізингова компанія "Атон-ХХІ". Санкція введена через повторне порушення цією установою вимог нормативно-правових актів НБУ щодо умов ліцензування діяльності з надання фінансових послуг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ оштрафував банки на майже 11 млн грн. Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного законодавства у червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської фінансової установи.