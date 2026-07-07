НБУ оштрафував ПУМБ на 10 млн грн за порушення фінмоніторингу: хто ще потрапив під санкції

Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного законодавства у червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської фінансової установи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані регулятора.

Найбільше стягнення накладено на АТ "ПУМБ" — банк оштрафували на 10 000 000 гривень. Серед виявлених порушень фігурує неналежне виконання обов’язків із перевірки нових та існуючих клієнтів, а також невжиття посилених заходів перевірки осіб із високим рівнем ризику.

Крім того, банк не впровадив належний ризик-орієнтований підхід до клієнтів, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора, несвоєчасно повідомляв про порогові фінансові операції та вчасно не розривав ділові відносини у разі ненадання клієнтами документів. Також фінустанова отримала письмове застереження через процедурні недоліки у внутрішніх документах.

Які ще банки потрапили під санкції регулятора

НБУ застосував штрафні санкції та застереження ще до трьох відомих банківських установ:

АТ "Укрсиббанк" сплатить штраф у розмірі 400 000 гривень за порушення термінів і порядку фінансового моніторингу та недоліки при розробці внутрішніх документів.

АТ "Таскомбанк" оштрафовано на 200 000 гривень через неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності.

АТ "Універсал Банк" відбувся письмовим застереженням за неналежне виконання обов'язку щодо перевірки існуючого клієнта.

Мільйонний штраф для ломбарду

Найбільший обсяг різнопланових порушень виявлено у діяльності ТОВ "Ай Ломбард". Загальна сума штрафів для установи склала понад 4,19 мільйона гривень.

Зокрема, ломбард покарали штрафом у 4 096 000 гривень за неналежну організацію первинного фінансового моніторингу, ігнорування ризик-орієнтованого підходу, відсутність додаткових заходів перевірки щодо політично значущих осіб (PEP) та надання недостовірної інформації на запити Нацбанку.

Додатково компанія отримала штраф у 100 000 гривень за порушення правил торгівлі іноземною валютою та відсутність інкасації залишків валютних цінностей у касі. Також регулятор виніс установі два письмові застереження за некоректне ведення анкет клієнтів та здійснення валютних операцій із надання чи погашення кредитів іноземцям без відповідної ліцензії НБУ.

Нагадаємо, НБУ може анулювати ліцензію "Укрпошті" через відмову звільнити гендиректора. Для Національного банку України не стала несподіванкою відсутність рішення про відставку Ігоря Смілянського з посади голови правління "Укрпошти". Регулятор готується до ухвалення подальших рішень щодо компанії.