НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії через ризикову діяльність

Національний банк України відкликав у ТОВ "Голд Спліт" ліцензію на діяльність фінансової компанії. Компанія втратила право надавати послуги з кредитування, факторингу, фінансового лізингу та надання гарантій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Відповідне рішення 29 червня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Підставою для відкликання ліцензії стало встановлення факту здійснення компанією ризикової діяльності, яка, за оцінкою регулятора, загрожує інтересам клієнтів або кредиторів.

Як повідомили в НБУ, порушення були виявлені під час позапланової інспекційної перевірки, що тривала з лютого по квітень 2026 року.

За результатами перевірки регулятор встановив низку ознак ризикової діяльності, зокрема:

здійснення операцій, які прямо або опосередковано не мали економічної доцільності;

неодноразові порушення пруденційних вимог щодо достатності мінімального власного капіталу та нормативу левериджу протягом останніх шести місяців;

повторні порушення нормативів достатності капіталу (Н1) та максимального ризику на одну особу або групу пов’язаних осіб (Н3) у сегменті надання гарантій.

У Нацбанку зазначили, що відкликання ліцензії передбачене законом у випадках, коли діяльність фінансової компанії містить ознаки ризикової та може створювати загрози для клієнтів і кредиторів.

Нагадаємо, нещодавно НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "ФК "Солід Груп". Це рішення позбавляє установу права надавати такі послуги, як факторинг, а також видача коштів та банківських металів у кредит.