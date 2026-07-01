Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

--0,06

EUR

51,03

--0,13

Готівковий курс:

USD

44,75

44,60

EUR

51,40

51,15

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії через ризикову діяльність

НБУ
НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії / Depositphotos

Національний банк України відкликав у ТОВ "Голд Спліт" ліцензію на діяльність фінансової компанії. Компанія втратила право надавати послуги з кредитування, факторингу, фінансового лізингу та надання гарантій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Відповідне рішення 29 червня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Підставою для відкликання ліцензії стало встановлення факту здійснення компанією ризикової діяльності, яка, за оцінкою регулятора, загрожує інтересам клієнтів або кредиторів.

Як повідомили в НБУ, порушення були виявлені під час позапланової інспекційної перевірки, що тривала з лютого по квітень 2026 року.

За результатами перевірки регулятор встановив низку ознак ризикової діяльності, зокрема:

  • здійснення операцій, які прямо або опосередковано не мали економічної доцільності;
  • неодноразові порушення пруденційних вимог щодо достатності мінімального власного капіталу та нормативу левериджу протягом останніх шести місяців;
  • повторні порушення нормативів достатності капіталу (Н1) та максимального ризику на одну особу або групу пов’язаних осіб (Н3) у сегменті надання гарантій.

У Нацбанку зазначили, що відкликання ліцензії передбачене законом у випадках, коли діяльність фінансової компанії містить ознаки ризикової та може створювати загрози для клієнтів і кредиторів.

Нагадаємо, нещодавно НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "ФК "Солід Груп". Це рішення позбавляє установу права надавати такі послуги, як факторинг, а також видача коштів та банківських металів у кредит.

Автор:
Тетяна Гойденко