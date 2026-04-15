НБУ посилив нагляд: одну компанію позбавлено ліцензії

Національний банк України застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових компаній: одну установу позбавлено ліцензії, ще двом видано вимоги щодо усунення порушень та приведення діяльності у відповідність до законодавста.

Щодо відкликання ліцензії

До ТОВ "Кредіт Парнерс" Національний банк України застосував захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Підставою для такого рішення стало неподання компанією у встановлений регулятором строк запитуваної інформації, пояснень та документів щодо її діяльності.

У НБУ зазначили, що аналогічне порушення вже фіксувалося раніше. Це сталося вдруге протягом року після застосування до установи заходів впливу за подібне невиконання вимог регулятора.

Щодо вимоги про усунення порушень

До ТОВ "Персональний український лізинг" та ТОВ "Фінансова компанія "Сатaро Капітал" Національний банк застосував заходи впливу у вигляді вимог щодо усунення порушень та приведення діяльності у відповідність до законодавства.

Підставою для рішень стало порушення у січні 2026 року пруденційної вимоги щодо дотримання нормативу левериджу, визначеної Положенням про пруденційні вимоги до фінансових компаній.

Фінансові установи зобов’язані усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 1 червня 2026 року.

Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 13 квітня 2026 року.

У Національному банку зазначили, що адміністративні акти набирають чинності з моменту їх доведення до відома установ у встановленому порядку — шляхом надсилання поштою або на електронну адресу.

Нагадаємо, НБУ оновив порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури, посиливши вимоги до стабільності, безперервності роботи та управління ризиками в секторі.