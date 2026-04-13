НБУ посилив контроль платіжної інфраструктури: нові правила оверсайта

 Національний банк України оновив порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури, посиливши вимоги до стабільності, безперервності роботи та управління ризиками в секторі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Зміни затверджені постановою правління Національний банк України №37 від 9 квітня 2026 року та набирають чинності з 14 квітня.

Оновлений підхід передбачає більш жорстке регулювання ключових елементів платіжної інфраструктури. Зокрема, регулятор виключив норми щодо нагляду за надавачами платіжних послуг, які не є учасниками платіжних систем, та водночас розширив вимоги до безперервності діяльності для всіх об’єктів оверсайта.

Окремий акцент зроблено на управлінні ризиками третіх сторін. Відтепер технологічним операторам заборонено передавати виконання своїх функцій іншим операторам, що має знизити операційні та кіберризики в системі.

Також оновлено підходи до визначення системної важливості платіжних систем і технологічних операторів, а також удосконалено процедури оцінювання платіжної інфраструктури. Додатково приведено термінологію у відповідність до законодавства у сфері інформаційної безпеки та електронних комунікацій.

Регуляторні зміни спрямовані на підвищення стійкості фінансової системи, зниження системних ризиків та посилення контролю за критичною платіжною інфраструктурою.

Нагадаємо, ще в жовтні минулого року Національний банк України вніс зміни до порядку проведення як виїзного, так і безвиїзного моніторингу, щоб привести його у відповідність до останніх законодавчих вимог. 

Автор:
Тетяна Гойденко