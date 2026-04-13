Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Наличный курс:

USD

43,64

43,50

EUR

51,10

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ ужесточил контроль платежной инфраструктуры: новые правила оверсайта

НБУ
НБУ ужесточил контроль платежной инфраструктуры / Depositphotos

Национальный банк Украины обновил порядок осуществления оверсайта платежной инфраструктуры, усилив требования к стабильности, непрерывности работы и управлению рисками в секторе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины №37 от 9 апреля 2026 года и вступают в силу 14 апреля.

Обновленный подход предполагает более жесткое регулирование ключевых элементов платежной инфраструктуры. В частности, регулятор исключил нормы по надзору за предоставлятелями платежных услуг, не являющимися участниками платежных систем, и одновременно расширил требования к непрерывности деятельности для всех объектов оверсайта.

Отдельный акцент сделан на управлении рисками третьих сторон. Теперь технологическим операторам запрещено передавать выполнение своих функций другим операторам, что должно снизить операционные и киберриски в системе.

Также обновлены подходы к определению системной важности платежных систем и технологических операторов, а также усовершенствованы процедуры оценки платежной инфраструктуры. Дополнительно приведена терминология в соответствии с законодательством в сфере информационной безопасности и электронных коммуникаций.

Регуляторные изменения направлены на повышение устойчивости финансовой системы, снижение системных рисков и усиление контроля над критической платежной инфраструктурой.

Напомним, еще в октябре прошлого года Национальный банк Украины внес изменения в порядок проведения как выездного, так и безвыездного мониторинга, чтобы привести его в соответствие с последними законодательными требованиями.

Автор:
Татьяна Гойденко