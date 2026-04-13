НБУ ужесточил контроль платежной инфраструктуры: новые правила оверсайта

Национальный банк Украины обновил порядок осуществления оверсайта платежной инфраструктуры, усилив требования к стабильности, непрерывности работы и управлению рисками в секторе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины №37 от 9 апреля 2026 года и вступают в силу 14 апреля.

Обновленный подход предполагает более жесткое регулирование ключевых элементов платежной инфраструктуры. В частности, регулятор исключил нормы по надзору за предоставлятелями платежных услуг, не являющимися участниками платежных систем, и одновременно расширил требования к непрерывности деятельности для всех объектов оверсайта.

Отдельный акцент сделан на управлении рисками третьих сторон. Теперь технологическим операторам запрещено передавать выполнение своих функций другим операторам, что должно снизить операционные и киберриски в системе.

Также обновлены подходы к определению системной важности платежных систем и технологических операторов, а также усовершенствованы процедуры оценки платежной инфраструктуры. Дополнительно приведена терминология в соответствии с законодательством в сфере информационной безопасности и электронных коммуникаций.

Регуляторные изменения направлены на повышение устойчивости финансовой системы, снижение системных рисков и усиление контроля над критической платежной инфраструктурой.

Напомним, еще в октябре прошлого года Национальный банк Украины внес изменения в порядок проведения как выездного, так и безвыездного мониторинга, чтобы привести его в соответствие с последними законодательными требованиями.