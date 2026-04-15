Свободная энергия 2.0

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Smart Money

НБУ ужесточил надзор: одна компания лишена лицензии

НБУ применил меры влияния к трем финансовым компаниям

Национальный банк Украины применил меры влияния к трем небанковским финансовым компаниям: одно учреждение лишено лицензии, еще двум выданы требования по устранению нарушений и приведению деятельности в соответствие с законодательством.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Относительно отзыва лицензии

К ООО "Кредит Парнерс" Национальный банк Украины применил меру влияния посредством отзыва лицензии на деятельность финансовой компании.

Основанием для такого решения стало непредставление компанией в установленный регулятором срок запрашиваемой информации, объяснений и документов по ее деятельности.

В НБУ отметили, что аналогичное нарушение уже фиксировалось раньше. Это произошло второй раз в течение года после применения в учреждение мер воздействия за подобное невыполнение требований регулятора.

Относительно требования об устранении нарушений

К ООО "Персональный украинский лизинг" и ООО "Финансовая компания "Сатaро Капитал" Национальный банк применил меры воздействия посредством требований по устранению нарушений и приведения деятельности в соответствие с законодательством.

Основанием для решений стало нарушение в январе 2026 года пруденциального требования по соблюдению норматива левериджа, определенного Положением о пруденциальных требованиях к финансовым компаниям.

Финансовые учреждения обязаны устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 1 июня 2026 года.

Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 13 апреля 2026 года.

В Национальном банке отметили, что административные акты вступают в силу с момента их доведения до сведения учреждений в установленном порядке — путем отправки по почте или по электронному адресу.

Напомним, НБУ обновил порядок осуществления оверсайта платежной инфраструктуры, усилив требования к стабильности, непрерывности работы и управлению рисками в секторе.

Автор:
Ольга Опенько
