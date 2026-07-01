НБУ отозвал лицензию финкомпании из-за рисковой деятельности

Национальный банк Украины отозвал у ООО "Голд Сплит" лицензию на деятельность финансовой компании. Компания потеряла право предоставлять услуги по кредитованию, факторингу, финансовому лизингу и предоставлению гарантий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Соответствующее решение 29 июня 2026 года принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Основанием для отзыва лицензии стало установление факта осуществления компанией рисковой деятельности, которая, по оценке регулятора, угрожает интересам клиентов или кредиторов.

Как сообщили в НБУ, нарушения были обнаружены во время внеплановой инспекционной проверки, продолжавшейся с февраля по апрель 2026 года.

По результатам проверки регулятор установил ряд признаков рисковой деятельности, в частности:

осуществление операций, прямо или косвенно не имеющих экономической целесообразности;

неоднократные нарушения пруденциальных требований относительно достаточности минимального собственного капитала и норматива левериджа в течение последних шести месяцев;

повторные нарушения нормативов достаточности капитала (Н1) и максимального риска на одного человека или группу связанных лиц (Н3) в сегменте предоставления гарантий.

В Нацбанке отметили, что отзыв лицензии предусмотрен законом в случаях, когда деятельность финансовой компании содержит рисковые признаки и может создавать угрозы для клиентов и кредиторов.

Напомним, недавно НБУ отозвал лицензию на деятельность финансовой компании у ООО "ФК "Солид Групп". Это решение лишает учреждение права предоставлять такие услуги, как факторинг, а также выдача средств и банковских металлов в кредит.