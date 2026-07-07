НБУ оштрафовал ПУМБ на 10 млн грн за нарушение финмониторинга: кто еще попал под санкции

Национальный банк Украины за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также валютного законодательства в июне 2026 года применил меры влияния к четырем банкам и одному небанковскому финансовому учреждению.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные регулятора.

Наибольшее взыскание наложено на АО "ПУМБ" — банк был оштрафован на 10 000 000 гривен. Среди выявленных нарушений фигурирует ненадлежащее исполнение обязанностей по проверке новых и существующих клиентов, а также непринятие усиленных мер проверки лиц с высоким уровнем риска.

Кроме того, банк не внедрил надлежащий риск-ориентированный подход к клиентам, конечными бенефициарами которых являются граждане государства-агрессора, несвоевременно сообщал о пороговых финансовых операциях и вовремя не разрывал деловые отношения в случае непредоставления клиентами документов. Также финучреждение получило письменную оговорку из-за процедурных недостатков во внутренних документах.

Какие еще банки попали под санкции регулятора

НБУ применил штрафные санкции и оговорки еще к трем известным банковским учреждениям:

АО "Укрсиббанк" уплатит штраф в размере 400 000 гривен за нарушение сроков и порядка финансового мониторинга и недостатки при разработке внутренних документов.

АО "Таскомбанк" оштрафовано на 200 000 гривен из-за ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода в своей деятельности.

АО "Универсал Банк" состоялось письменной оговоркой за ненадлежащее исполнение обязанности по проверке существующего клиента.

Миллионный штраф для ломбарда

Наибольший объем разноплановых нарушений выявлен в деятельности ООО "Ай Ломбард". Общая сумма штрафов для учреждения составила более 4,19 миллионов гривен.

В частности, ломбард наказали штрафом в 4 096 000 гривен за ненадлежащую организацию первичного финансового мониторинга, игнорирование риск-ориентированного подхода, отсутствие дополнительных мер проверки в отношении политически значимых лиц (PEP) и предоставление недостоверной информации по запросам Нацбанка.

Дополнительно, компания получила штраф в 100 000 гривен за нарушение правил торговли иностранной валютой и отсутствие инкассации остатков валютных ценностей в кассе. Также регулятор вынес учреждению две письменные оговорки за некорректное ведение анкет клиентов и осуществление валютных операций по предоставлению или погашению кредитов иностранцам без соответствующей лицензии НБУ.

Напомним, НБУ может аннулировать лицензию "Укрпочте" из-за отказа уволить гендиректора. Для Национального банка Украины не стало неожиданностью отсутствие решения об отставке Игоря Смелянского с должности главы правления "Укрпочты". Регулятор готовится к принятию дальнейших решений по компании.