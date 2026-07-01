НБУ может аннулировать лицензию "Укрпочте" из-за отказа уволить гендиректора

Для Национального банка Украины "не стало неожиданностью" отсутствие решения об отставке Игоря Смилянского с должности главы правления "Укрпочты". Регулятор готовится к принятию дальнейших решений по компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил "Экономической правде" высокопоставленный собеседник в НБУ.

"Для нас отсутствие решения по отставке Смилянского не стало неожиданностью. Мы понимали, что может быть принято такое решение", - рассказал он.

По словам представителя НБУ, регулятор находится в диалоге с правительством и Министерством развития общин и территорий, которому подчиняется "Укрпочта", и обсуждают с ними возможные варианты наших дальнейших действий.

В Нацбанке рассматривают три варианта потенциальных решений относительно "Укрпочты", которые связаны с ее невыполнением предписания об увольнении Смилянского. Среди них:

принятие нового предписания об увольнении Смелянского, но на этот раз, если и это решение не будет выполнено, то НБУ будет рассматривать возможность приостановки или даже аннулирования платежной лицензии "Укрпочты".

Отсутствие реакции "Укрпочты" и правительства по предварительному предписанию НБУ в регуляторе объясняют "лояльностью, которой Смилянский пользуется в правительстве". В то же время собеседник добавил, что в Нацбанке изучают возможности внесения изменений в законодательство в будущем, "чтобы не было пробела в невыполнении подобных решений".

Напомним, 23 июня НБУ официально признал, что генеральный директор "Укрпочты "Игорь Смилянский" не отвечает требованиям по профессиональной пригодности" и обязал компанию отстранить его в течение пяти рабочих дней, истекающих сегодня, 1 июля.

Смилянский в свою очередь заявил, что планирует защищать в судебном порядке свою репутацию, а решение НБУ назвал личной местью руководителя регулятора Андрея Пышного.

Глава НБУ Пышный и Смелянский конфликтуют не первый год, а в последнее время открыто на публике перешли на личности и взаимные обвинения.

Конфликт "Укрпочты" и НБУ

17 марта НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 255 тысяч гривен.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что штраф, наложенный НБУ на "Укрпочту", является проявлением давления на компанию и может являться попыткой повлиять на процесс создания "Укрпочты Банка" .

По его словам, претензии регулятора касаются требования предоставлять НБУ повестку дня и протоколы заседаний наблюдательного совета. В "Укрпочте" считают, что такие требования выходят за рамки принципов корпоративного управления и ограничивают автономность надзорных органов.

Смелянский подчеркнул, что компания выполнила решение регулятора и уплатила штраф в размере 250 тыс. грн, однако планирует обжаловать его в судебном порядке. Он также заявил, что требования НБУ могут создавать риски независимости управления государственными компаниями.

После этого НБУ опубликовал сообщение, где поставил под вопрос профессиональную компетентность директора "Укрпочты" после заявлений компании о намерениях обжаловать наложенный на нее штраф.

"Вы вообще представляете, чтобы в любой стране регулятор публично, основываясь исключительно на своем мнении, а не на результате юридических и судебных процедур, высказался по поводу компетентности руководителя того или иного учреждения? Вы как компетенцию мерили? По себе? в других "хороших" делах, у НБУ вопросов не было, а ко мне есть? Есть стойкое впечатление, что некоторые прогуляли лекции по теме презумпции невиновности", - ответил на это Смилянский.

По его словам, НБУ немного "потерял берега" и понимание украинского законодательства

Подробнее о многолетнем споре главы "Укрпочты" Игоря Смилянского и руководства Национального банка о перспективах существования в Украине почтового банка, читайте в материале Delo.ua.