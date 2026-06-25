Конфликт из-за увольнения: Нацбанк объяснил решение относительно руководителя "Укрпочты"

Национальный банк Украины опубликовал официальное разъяснение о признании генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского профессионально непригодным. Регулятор решил публично объяснить свои мотивы из-за большой огласки и неточных заявлений в обществе о причинах этого шага.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление НБУ.

В Нацбанке отметили, что проверка руководителя не была внезапной. Оценку его деятельности приступили еще в ноябре 2025 года. Основанием стали регулярные проверки "Укрпочты" в течение 2023-2026 годов, выявивших системные нарушения в работе компании.

Решение о несоответствии Смелянскому посту приняли единогласно два коллегиальных органа НБУ. Комиссия пришла к выводу, что у руководителя нет надлежащих знаний законодательства, чтобы управлять компанией, предоставляющей финансовые платежные услуги.

Заявления о банковской лицензии и финансовых убытках

Регулятор также прокомментировал публичные заявления о том, что Укрпочте якобы мешают создать собственный банк. В НБУ подчеркнули, что компания ни разу не подавала документы на получение банковской лицензии, хотя идея создания банка финансовой инклюзии обсуждалась на рынке давно.

Отдельно Нацбанк обратил внимание на финансовое состояние государственного оператора:

"Укрпочта" остается убыточной — в 2025 году компания получила операционный ущерб более чем в 400 млн грн. Улучшить результаты удалось только благодаря продаже старого имущества, а не из-за основной деятельности.

В первом квартале 2026 года компания снова зафиксировала убытки.

"Укрпочта" является единственным государственным объектом критической инфраструктуры, где до сих пор нет действующего наблюдательного совета, свидетельствующего о проблемах управления.

Для полной прозрачности Нацбанк заявил о готовности обнародовать протокол заседания Квалификационной комиссии. Поскольку эти документы содержат финансовую тайну, НБУ сделает это сразу, как только получит официальное разрешение или запрос от самого Игоря Смелянского.

Напомним, НБУ официально признал, что генеральный директор "Укрпочты "Игорь Смилянский" не отвечает требованиям по профессиональной пригодности" и обязал компанию отстранить его в течение пяти рабочих дней.

Смелянский в свою очередь заявил, что планирует защищать в судебном порядке свою репутацию, а решение НБУ назвал личной местью руководителя регулятора Андрея Пышного.

Глава НБУ Пышный и Смелянский конфликтуют не первый год, а в последнее время уже открыты на публике и перешли на личности.

Конфликт "Укрпочты" и НБУ

17 марта НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 255 тысяч гривен.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что штраф, наложенный НБУ на "Укрпочту", является проявлением давления на компанию и может являться попыткой повлиять на процесс создания "Укрпочты Банка".

По его словам, претензии регулятора касаются требования предоставлять НБУ повестку дня и протоколы заседаний наблюдательного совета. В "Укрпочте" считают, что такие требования выходят за рамки принципов корпоративного управления и ограничивают автономность надзорных органов.

Смелянский подчеркнул, что компания выполнила решение регулятора и уплатила штраф в размере 250 тыс. грн, однако планирует обжаловать его в судебном порядке. Он также заявил, что требования НБУ могут создавать риски независимости управления государственными компаниями.

После этого НБУ опубликовал сообщение, где поставил под вопрос профессиональную компетентность директора "Укрпочты" после заявлений компании о намерениях обжаловать наложенный на нее штраф.

"Вы вообще представляете, чтобы в любой стране регулятор публично, основываясь исключительно на своем мнении, а не на результате юридических и судебных процедур, высказался по поводу компетентности руководителя того или иного учреждения? Вы как компетенцию мерили? По себе? в других "хороших" делах, у НБУ вопросов не было, а ко мне есть? Есть стойкое впечатление, что некоторые прогуляли лекции по теме презумпции невиновности", - ответил Смелянский.

По его словам, НБУ немного "потерял берега" и понимание украинского законодательства

Подробнее о многолетнем споре главы "Укрпочты" Игоря Смелянского и руководства Национального банка о перспективах существования в Украине почтового банка, читайте в материале Delo.ua.