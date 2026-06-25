Конфлікт через звільнення: Нацбанк пояснив рішення щодо керівника "Укрпошти"

Національний банк України опублікував офіційне роз’яснення щодо визнання генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського професійно непридатним. Регулятор вирішив публічно пояснити свої мотиви через великий розголос та неточні заяви у суспільстві щодо причин цього кроку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву НБУ.

У Нацбанку наголосили, що перевірка керівника не була раптовою. Оцінку його діяльності розпочали ще в листопаді 2025 року. Підставою стали регулярні перевірки "Укрпошти" протягом 2023–2026 років, які виявили системні порушення у роботі компанії.

Рішення про невідповідність Смілянського посаді ухвалили одностайно два колегіальні органи НБУ. Комісія дійшла висновку, що керівник не має належних знань законодавства, щоб керувати компанією, яка надає фінансові платіжні послуги.

Заяви про банківську ліцензію та фінансові збитки

Регулятор також прокоментував публічні заяви про те, що "Укрпошті" нібито заважають створити власний банк. У НБУ підкреслили, що компанія жодного разу не подавала документи на отримання банківської ліцензії, хоча ідея створення банку фінансової інклюзії обговорювалася на ринку давно.

Окремо Нацбанк звернув увагу на фінансовий стан державного оператора:

"Укрпошта" залишається збитковою — у 2025 році компанія отримала операційний збиток у понад 400 млн грн. Покращити результати вдалося лише завдяки продажу старого майна, а не через основну діяльність.

У першому кварталі 2026 року компанія знову зафіксувала збитки.

"Укрпошта" є єдиним державним об'єктом критичної інфраструктури, де досі немає діючої наглядової ради, що свідчить про проблеми з управлінням.

Для повної прозорості Нацбанк заявив про готовність оприлюднити протокол засідання Кваліфікаційної комісії. Оскільки ці документи містять фінансову таємницю, НБУ зробить це одразу, як тільки отримає офіційний дозвіл або запит від самого Ігоря Смілянського.

Нагадаємо, НБУ офіційно визнав, що генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський "не відповідає вимогам щодо професійної придатності" та зобов’язав компанію відсторонити його протягом п’яти робочих днів.

Смілянський своєю чергою заявив, що планує захищати в судовому порядку свою репутацію, а рішення НБУ назвав особистою помстою очільника регулятора Андрія Пишного.

Глава НБУ Пишний та Смілянський конфліктують не перший рік, а останнім часом вже відкрито на публіці та перейшли на особистості.

Конфлікт "Укрпошти" та НБУ

17 березня НБУ оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що штраф, накладений НБУ на "Укрпошту", є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення "Укрпошта Банку".

За його словами, претензії регулятора стосуються вимоги надавати НБУ порядок денний і протоколи засідань наглядової ради. В "Укрпошті" вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та обмежують автономність наглядових органів.

Смілянський наголосив, що компанія виконала рішення регулятора та сплатила штраф у розмірі 250 тис. грн, однак планує оскаржувати його в судовому порядку. Він також заявив, що вимоги НБУ можуть створювати ризики для незалежності управління державними компаніями.

Після цього НБУ опублікував допис, де поставив під сумнів професійну компетентність директора "Укрпошти" після заяв компанії про наміри оскаржити накладений на неї штраф.

"Ви взагалі уявляєте, щоб у будь-якій країні регулятор публічно, базуючись виключно на своїй думці, а не на результаті юридичних та судових процедур, висловився щодо компетентності керівника тієї чи іншої установи? Ви як компетенцію міряли? По собі? Тобто в компетентності керівників банків, які мили кошти, займались міскодингом, були замазані в Енергоатомі, зараз по вуха в "ігорці" та в інших "гарних" справах, у НБУ питань не було, а до мене є? Є стійке враження, що дехто прогуляв лекції з теми презумпції невинуватості", - відповів на це Смілянський.

За його словами, НБУ трохи "втратив береги" і розуміння українського законодавства

Детальніше про багаторічну суперечку очільника "Укрпошти" Ігоря Смілянського і керівництва Національного банку щодо перспектив існування в Україні поштового банку, читайте в матеріалі Delo.ua.