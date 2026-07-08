НБУ наказал шесть финансовых компаний: одну из них лишили лицензии

Национальный банк Украины применил меры влияния к шести финансовым компаниям за нарушение законодательства. Трем небанковским учреждениям вынесены письменные оговорки, двум — требования об устранении нарушений, а одной компании полностью отозвали лицензию.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение регулятора.

Какие компании попали под санкции регулятора

НБУ распределил меры влияния по типам нарушений в деятельности учреждений:

Письменные оговорки получили ООО "Профит Файненс", ООО "Девелоп Финанс" и ООО "Ин-Фактор". Нарушения касались правил составления и представления отчетности регулятору, а также требований по системе корпоративного управления и внутреннего контроля. Компании обязаны устранить недостатки в установленные сроки.

Требования об устранении нарушений выдвинуты к ООО "ФК "Гроувэй" и ООО "Статус Капитал Плюс". Причиной стало непредставление отчетов о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2025 год. Фирмы должны привести деятельность в соответствие с законом до 28 июля 2026 года.

Отзыв лицензии применен к ООО "Лизинговая компания "Атон-ХХІ". Санкция введена из-за повторного нарушения этим учреждением требований нормативно-правовых актов НБУ по условиям лицензирования деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ оштрафовал банки на почти 11 млн грн. Национальный банк Украины за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также валютного законодательства в июне 2026 года применил меры влияния к четырем банкам и одному небанковскому финансовому учреждению.