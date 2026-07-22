Українців чекає нова хвиля банківських перевірок та блокувань рахунків: НБУ наказав ретельніше перевіряти клієнтів

Українські банки почнуть ретельніше перевіряти клієнтів, оцінюючи доцільність платежів підприємців, та блокувати рахунки при найменших підозрах у фіктивності. Національний банк ініціює нову хвилю перевірок всіх, від малого до великого бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у листі Нацбанку №25-0010/65703.

НБУ закликав банки ретельніше перевіряти підозрілих клієнтів

Регулятор розіслав банкам нові рекомендації з питань фінансового моніторингу, до якого включили додаткові ознаки так званих "компаній-оболонок". У цьому списку 12 пунктів підозрілості:

Незначна кількість працівників без зазначення критеріїв цієї незначності. Невеликий розмір статутного капіталу. Одноосібний посадово-установчий склад, що особливо поширене у малому бізнесі. Розбіжності у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника. Керівниками є люди молодого/похилого віку (при цьому вікові критерії не уточнюються). Часті реєстраційні зміни керівників, власників, адрес, найменування, видів діяльності за відсутності ознак економічної доцільності таких змін. Відсутність виробничих потужностей/торгово-складських приміщень, транспортних засобів для перевезення продукції, інших активів, необхідних для задекларованої господарської діяльності. Відсутність об'єктивних причин використання спільних з іншими компаніями IP-адрес, телефонних номерів, електронної пошти, web-ресурсів, бухгалтерів, представників чи контактних осіб. Взаємодія з великою кількістю новостворених компаній-контрагентів. Незначні обсяги задекларованих доходів разом із багатомільйонними оборотами за рахунками. Відкриті по компанії/її власнику кримінальні провадження у сфері господарської діяльності. Компанії-резиденти та його контрагенти, є юридичними особами нерезидентами, які є виробниками продукції, лише посередниками у торгівлі нею.

Теоретично за цими широкими та розмитими критеріями під додаткові перевірки банків можуть потрапити величезна кількість фізосіб-підприємців та юросіб.

НБУ рекомендував банкам перевіряти імпортерів на ознаки "скруток"

НБУ в документі чітко покладає на банки виконання податкової функції щодо протидії мінімізації оподаткування та скруткам.

Також від фінустанов вимагають виявляти бізнесменів, які можуть бути причетні до фіктивних імпортних операцій, які дають змогу виводити капітал з України.

Тут Нацбанк також навів кілька прикладів:

здійснення новоствореними імпортерами перерахування коштів у багатомільйонних обсягах на користь нерезидентів за вже поставлену на митну територію України продукцію без попередніх передоплат;

відсутність документів про транспортування, зберігання та фактичний рух продукції;

за рахунками імпортерів не сплачуються чи сплачуються у незначних розмірах звичні обов'язкові платежі: за оренду, комунальні послуги, податки, зарплата;

наявні надходження коштів за продукцію, яка не відповідає виду діяльності імпортерів;

невідповідність змісту прибуткових та видаткових фінансових операцій за рахунками імпортерів та/або їх контрагентів, тощо.

Банкам пропонують самостійно оцінювати доцільність платежів підприємців та зупиняти їх за найменших підозр у фіктивності. Після цього може бути блокування і примусове закриття рахунку.

Нагадаємо, НБУ планує запровадити єдині підходи до контролю за платіжними операціями. Йдеться про моніторинг і звірку платежів, які мають стати частиною управління операційними ризиками для надавачів платіжних послуг.