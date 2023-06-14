ООН зафиксировала рекордное количество беженцев в мире из-за российской агрессии в Украине

Полномасштабная война в Украине привела к наибольшему за последние десятилетия увеличению количества людей, вынужденных покинуть свои дома в результате вооруженного конфликта, насилия и нарушений прав человека.

Об этом говорится в отчете агентства ООН по делам беженцев.

Отмечается, что данные потрясения привели к тому, что в прошлом году больше людей, чем когда-либо, покинули свои дома в Украине, что заставило правительства других стран предпринимать срочные и коллективные действия для смягчения последствий миграционного кризиса.

Война в Украине была главная причина перемещения людей в 2022 году. Число беженцев из Украины выросло с 27 300 в конце 2021 года до 5,7 миллионов в конце 2022 года – это самый быстрый отток беженцев со времен Второй мировой войны.

По состоянию на конец 2022 года 11,6 млн. украинцев оставались перемещенными лицами, в том числе 5,9 млн. внутри своей страны и 5,7 млн. выехали в соседние страны.

В отчете говорится, что люди во всем мире продолжают проявлять чрезвычайное гостеприимство к беженцам, оказывая защиту и помощь нуждающимся. Однако требуется гораздо больше международной поддержки и более справедливое распределение ответственности, особенно с теми странами, которые принимают большинство мир перемещений.

"Прежде всего, нужно сделать гораздо больше для прекращения конфликта и устранения препятствий, чтобы беженцы имели жизнеспособный вариант вернуться домой добровольно, безопасно и с достоинством", - сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В то время как вторжение в Украину привело к наибольшему кризису вынужденного перемещения с точки зрения масштабов и скорости в 2022 году, конфликты и отсутствие безопасности в других частях мира с тех пор также продолжаются или возобновляются, говорится в докладе.

В ООН сообщили, что количество перемещенных лиц в мире в 2022 году выросло на 21% и к концу года составило, по оценкам, 108,4 млн человек. В мае 2023 года это число, вероятно, увеличилось до более чем 110 млн человек, при этом продолжающееся вторжение России и война в Судане являются основными факторами роста.

После вторжения России в Украину ЕС впервые активировал Директиву временной защиты для приема беженцев из Украины, которой воспользовались 3,8 млн. граждан.

Респонденты исследования миграционных процессов и настроений украинцев считают, что больше половины украинцев вернутся домой. 46% опрошенных считают, что в страну вернется половина и более уехавших после начала полномасштабной войны, 27% – от четверти до половины, 14% – меньше четверти, 13% – более 90% из уехавших.