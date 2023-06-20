Украина и ООН создадут Фонд восстановления громад: что известно

Украина и ООН создадут Фонд восстановления громад, на нужды которого планируется мобилизовать 300 миллионов долларов в течение 5 лет. Первоначальное стартовое финансирование составляет 50 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

Приоритетами этого фонда станут восстановление жилья, критической, социальной инфраструктуры, а также гуманитарное разминирование и поддержка местного бизнеса.

"Успешное восстановление невозможно без продолжения реформы децентрализации. Мы понимаем, что сегодня многие громады не имеют возможности для того, чтобы самостоятельно справиться с вызовами. Наша задача – предоставить всю необходимую институциональную, финансовую и консультационную поддержку, чтобы усилить громады. Для этого уже создаем региональную структуру команд поддержки, которые помогут громадам справиться с вызовами восстановления", – отметил вице-премьер по восстановлению, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Также Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры и ООН будут совместно работать над выведением в число приоритетных тех проектов, которые инициированы громадами и согласованы в рамках публичных консультаций с их жителями.

Напомним, в 2024 году ООН планирует выделить более 1 миллиарда долларов на восстановление Украины.