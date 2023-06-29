МВФ утвердил новый транш для Украины: речь идет о 890 млн долларов

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил немедленное выделение Украине транша в около 890 млн долларов в рамках программы расширенного финансирования EFF, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что транш будет направлен в поддержку бюджета.

"Официальные органы достигли значительного прогресса в выполнении своих обязательств в рамках EFF в сложных условиях, выполнив все применимые количественные критерии эффективности до конца апреля и структурные контрольные показатели до конца июня и сохраняют высокую приверженность программе", - заявили в МВФ.

В то же время Фонд отметил, что для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности в будущий сложный период необходимы устойчивая ответственность и импульс реформ.

"Это включает поддержку прочной базы налоговых поступлений (в том числе путем удержания от мер, которые могут взорвать налоговую базу), поддержание устойчивой дезинфляции и стабильности обменного курса, поддержание здорового банковского сектора и продвижение важнейших реформ управления и борьбы с коррупцией, в том числе в отношении декларирование активов, финмониторинга и Специализированной антикоррупционной прокуратурой", – добавили в организации.

В МВФ отметили, что также очень важно, чтобы внешнее финансирование бюджета и проектов реконструкции продолжалось на льготных условиях, совместимых с финансовой и долговой устойчивостью.

В финансовом секторе Фонд призвал сохранять бдительность, учитывая, что истинное состояние банковской системы остается непонятным, а риски дальнейших потрясений, включая национализацию банков, сохраняются. Тем временем диагностика банков, реформа банковского надзора, управление государственными банками и планирование на случай непредвиденных обстоятельств остаются высокими приоритетами.

МВФ также отметил важность реформ в области управления и борьбы с коррупцией, необходимых для быстрого восстановления уровня жизни населения и проложения пути вступления в ЕС, а также укрепления общественного доверия и доверия доноров, в частности в послевоенный период.

"Также будет важно придерживаться комплексной стратегии критически важных затрат при восстановлении и реконструкции, в том числе на энергию и закупку", - добавили в Фонде.

Напомним, четырехлетняя программа EFF на 15,6 млрд долларов была утверждена 31 марта этого года. Первый транш в размере 2,7 млрд долларов выделили в начале апреля.

График программы предусматривает, что в июне и октябре 2023 года и конце февраля 2024-го получит три транша по около 900 млн долларов. Это планируется по результатам первого, второго и третьего пересмотров программы.