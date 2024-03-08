В Єврокомісії розповіли, коли України отримає перші два транші з програми Ukraine Facility

У березні Україна отримає першу частину допомоги від Європейського Союзу у рамках програми Ukraine Facility на суму 4,5 мільярда євро, а другу частину, що становить 1,5 мільярда євро, очікується у квітні.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві, передає кореспондент "Укрінформу".

За словами Домбровскіса, в ЄС вже завершується підготовка механізму фінансової підтримки України за програмою Ukraine Facility.

"Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility… Перший транш цієї допомоги в розмірі 4,5 млрд євро надійде вже в березні, а невдовзі за ним, у квітні, надійде 1,5 млрд євро", - сказав він.

Домбровскіс наголосив, що Європа і далі буде поряд з Україною та надаватиме військову, фінансову та іншу підтримку, адже 4-річна програма надасть уряду України можливість ефективніше здійснювати планування та управління державними фінансами в середньостроковій перспективі. Програма передбачає системне та прогнозоване фінансування в результаті виконання узгоджених сторонами умов.

Програма Ukraine Facility

28 лютого Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про старт програми "Ukraine Facility", що передбачає виділення Україні 50 млрд євро на період з 2024 по 2027 роки для підтримки її економічного відновлення та інтеграції до ЄС.

27 лютого на пленарному засіданні Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС, які, зокрема, передбачають створення фонду Ukraine Facility для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років.

1 лютого, після кількох місяців обговорень, Європейська рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках нового фінансового інструменту Ukraine Facility. Тоді рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС. Тоді Шмигаль зазначив, що значна частина цих фінансових ресурсів буде спрямована до держбюджету, що сприятиме фінансуванню бюджетного дефіциту.