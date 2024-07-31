USAID привлекло $510 млн в поддержку украинских агропроизводителей

Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках Инициативы устойчивости сельского хозяйства в Украине (AGRI-Украина) за два года привлекло более $510 млн. от частного сектора и международных доноров в поддержку украинских агропроизводителей.

Об этом говорится в сообщении USAID.

В целом правительство США вложило в эту инициативу $350 млн. AGRI-Украина, которая была начата в июле 2022 года, уже помогла более 14 тыс. украинских аграриев, что составляет 32% зарегистрированных в стране агропроизводителей, получить необходимые ресурсы, такие как семена, удобрения, средства защиты растений, доступ к складским помещениям и финансовым ресурсам.

Это позволило собрать урожаи и обеспечить дополнительный доход более чем в $90 млн благодаря увеличению производства кукурузы и подсолнечника на 430 тыс. тонн.

Когда Россия пыталась заблокировать экспорт украинской агропродукции через черноморские порты, AGRI-Украина способствовала подготовке альтернативных экспортных маршрутов, в частности, через порты на реке Дунай и пункты пересечения сухопутных границ.

Благодаря этим мероприятиям было экспортировано 62 млн. тонн агропродукции, что принесло украинской экономике более $17 млрд.

Взносы в $510 млн, предоставленные частным сектором и международными донорами, втрое превысили первоначальный целевой показатель, установленный USAID. В прошлом году AGRI-Украина расширила круг своих партнеров, в том числе 26 украинских агрокомпаний, американская компания по производству семян Gowan Seed, международные финансовые институты, такие как Европейский банк реконструкции и развития, а также правительства Республики Корея и Японии.

Программа USAID Harvest поддержит украинских аграриев

В мае USAID представила новую программу USAID Harvest, нацеленную на инвестирование в будущее аграрного сектора Украины в размере более 250 млн долларов.

По данным Минагрополитики, значительное количество фермеров проходят третий сезон только благодаря поддержке, предоставляемой проектами USAID.

Новая программа поддержки будет направлена на малых производителей зерна и масличных, чтобы расширить рынки их экспорта.

Заместитель администратора USAID Изобель Коулман подчеркнула, что американское агентство изменяет свой фокус на будущие нужды сельского хозяйства Украины и будет поддерживать диверсификацию ее экспорта и производство продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Коулман добавила, что программа USAID Harvest имеет целью усилить аграрный экспорт на 1,5 млрд дол. и привлечь дополнительные 500 млн дол. частных инвестиций

Напомним, в рамках инициативы AGRI-Украина правительство США бесплатно предоставило украинским агропроизводителям из 10 областей семена кукурузы бренда Dekalb от компании Bayer для весенней посевной – 2024.

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