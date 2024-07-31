USAID залучило $510 млн на підтримку українських агровиробників

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Ініціативи стійкості сільського господарства в Україні (AGRI-Україна) за два роки залучило понад $510 млн від приватного сектору та міжнародних донорів на підтримку українських агровиробників.

Про це йдеться в повідомленні USAID.

Загалом уряд США вклав у цю ініціативу $350 млн. AGRI-Україна, яка була започаткована у липні 2022 року, вже допомогла понад 14 тис. українських аграріїв, що складає 32% зареєстрованих у країні агровиробників, отримати необхідні ресурси, такі як насіння, добрива, засоби захисту рослин, доступ до складських приміщень і фінансових ресурсів.

Це дозволило зібрати врожаї і забезпечити додатковий дохід у понад $90 млн завдяки збільшенню виробництва кукурудзи та соняшника на 430 тис. тонн.

Коли Росія намагалася заблокувати експорт української агропродукції через чорноморські порти, AGRI-Україна сприяла підготовці альтернативних експортних маршрутів, зокрема через порти на річці Дунай і пункти перетину сухопутних кордонів.

Завдяки цим заходам було експортовано 62 млн тонн агропродукції, що принесло українській економіці понад $17 млрд.

Внески у $510 млн, надані приватним сектором і міжнародними донорами, втричі перевищили початковий цільовий показник, встановлений USAID. Минулого року AGRI-Україна розширила коло своїх партнерів, серед яких 26 українських агрокомпаній, американська компанія з виробництва насіння Gowan Seed, міжнародні фінансові інституції, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку, а також уряди Республіки Корея та Японії.

Програма USAID Harvest підтримає українських аграріїв

У травні USAID презентувало нову програму USAID Harvest, націлену на інвестування в майбутнє аграрного сектору України у розмірі понад 250 млн доларів.

За даними Мінагрополітики, значна кількість фермерів проходять третій сезон лише завдяки підтримці, яка надається проектами USAID.

Нова програма підтримки буде спрямована на малих виробників зерна та олійних, аби розширити ринки їхнього експорту.

Заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман наголосила, що американське агентство змінює свій фокус на майбутні потреби сільського господарства України і буде підтримувати диверсифікацію її експорту та виробництво продуктів із вищою доданою вартістю. Коулман додала, що програма USAID Harvest має за мету посилити аграрний експорт на 1,5 млрд дол. і залучити додаткові 500 млн дол. приватних інвестицій.

Нагадаємо, у межах ініціативи AGRI-Україна уряд США безоплатно надав українським агровиробникам з 10 областей насіння кукурудзи бренду Dekalb від компанії Bayer для весняної посівної – 2024.

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