54% украинцев причисляют себя к верующим Православной церкви Украины, и только 4% говорят, что они верующие Украинской православной церкви, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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14% опрашиваемых называют себя просто православными без конкретизации, 8% - греко-католиками, 2% - протестантами, 1% - католиками, еще 2% - верующими других христианских церквей (в опросе КМИС указано, что это "например, Свидетели Иеговы и тому подобное"). 10% заявляют, что являются атеистами, 3% дали другой ответ, а 2% затруднились ответить.

При этом опрос от июня 2021 года показывал, что ПЦУ предпочтение отдают 42%, а в июне 2020 года таких было только 34% (при 12% и 22% просто православных соответственно). В то же время к УПЦ себя причисляли год назад 18% украинцев, хотя два года назад лишь 15%.

В частности, на западе страны сейчас к ПЦУ себя относят 50% респондентов, к верующим греко-католической церкви – 26%, УПЦ – 3%, к просто православным – 6%, к атеистам – 4%.

На востоке Украины (Харьковская область и Донбасс) 42% выбрали вариант ПЦУ, 6% - УПЦ, 26% - православие без конкретизации, а атеистами назвались 17%.

Примечательно, что, по данным, полученным КМИС, даже относительное большинство (36%) русскоязычных русских Украины заявляет о своей принадлежности к ПЦУ. УПЦ Московского патриархата остаются верными 13%, а 27% не конкретизируют православную церковь.

Среди молодежи до 30 лет 22% считают себя атеистами и только 43% относят к сторонникам ПЦУ, а вот в категории 60-60 лет, наоборот, атеистов лишь 5%, а верующих ПЦУ - 64%.

Опрос был проведен 6-20 июля среди 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров и последующим статистическим взвешиванием. В выборку не включались жители территорий, оккупированных до 24 февраля, а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля.

В КМИС отмечают, что при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких до 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Однако оккупация Россией новых территорий и отключение там украинской связи добавляет определенное систематическое отклонение (так, среди опрошенных только 0,2%, то есть 4 человека из выборки представляют оккупированные районы). Есть и другие факторы, которые могут влиять на качество результатов в условиях военного времени. Хотя все равно социологи считают, что исследование сохраняет высокую репрезентативность.

Напомним также, что в рамках этого опроса оказалось, что сейчас 79% украинцев считают, что между Украиной и Россией должны быть закрытые границы с визами и таможнями, а 62% выступают против согласия Украины на любые требования ЕС по вступлению.