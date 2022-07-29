62% украинцев против согласия Украины на любые требования ЕС по вступлению - опрос

62% респондентов в Украине придерживаются мнения, что Украина должна отстаивать свои интересы и не соглашаться на определенные требования Европейского союза относительно вступления в эту структуру, даже если из-за этого обретение полноправного членства в ней отложится во времени. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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В то же время 31% респондентов считают, что Украина должна все же одобрять все необходимые законы и выполнять все требования ЕС, чтобы как можно быстрее стать его членом.

Еще около 1% отвергли оба возможных ответа, заявив, что в любом случае выступают против членства Украины в ЕС (то есть, этот вариант ответа в принципе респондентам не предлагался). Остальные же 6% затруднились ответить.

Если в западном, центральном и южном макрорегионах пропорции двух основных ответов оказались почти идентичными, на востоке Украины отстаивание ее интересов, несмотря на требования ЕС, поддерживают явно больше - 71% опрошенных (при 21% тех, кто за выполнение любых требований).

Среди тех, кто на гипотетическом референдуме голосовал бы за вступление в ЕС, готовы на выполнение Украиной любых требований 35% опрошенных, а среди тех, кто голосовал бы против – таких уже втрое меньше, а именно 12%.

Опрос был проведен 6-20 июля среди 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров и последующим статистическим взвешиванием. В выборку не включались жители территорий, оккупированных до 24 февраля, а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля.

В КМИС отмечают, что при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких до 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Однако оккупация Россией новых территорий и отключение там украинской связи добавляет определенное систематическое отклонение (так, среди опрошенных только 0,2%, то есть 4 человека из выборки представляют оккупированные районы). Есть и другие факторы, которые могут влиять на качество результатов в условиях военного времени. Хотя все равно социологи считают, что исследование сохраняет высокую репрезентативность.

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