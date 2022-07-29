62% українців проти погодження України на будь-які вимоги ЄС щодо вступу - опитування

62% респондентів в Україні дотримуються думки, що Україна має відстоювати свої інтереси і не погоджуватися на певні вимоги Європейського союзу щодо вступу в цю структуру, навіть якщо через це набуття повноправного членства у ній відкладеться в часі. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Водночас 31% респондентів вважають, що Україна має все ж схвалювати всі необхідні закони та виконувати всі вимоги ЄС, аби тільки якнайшвидше стати його членом.

Ще близько 1% відкинули обидві можливі відповіді, заявивши, що в будь-якому разі виступають проти членства України в ЄС (тобто цей варіант відповіді в принципі респондентам не пропонувався). Решта 6% не змогли відповісти.

Якщо у західному, центральному та південному макрорегіонах пропорції двох основних відповідей виявилися майже ідентичними, на сході України відстоювання її інтересів попри вимоги ЄС підримують явно більше - 71% опитаних (при 21% тих, хто за виконання будь-яких вимог).

Серед тих, хто на гіпотетичному референдумі голосував би за вступ до ЄС, готові на виконання Україною будь-яких вимог 35% опитаних, серед тих, кто голосував би проти - таких вже втричі менше, а саме 12%.

Опитання проведено 6-20 липня серед 2000 респондентів методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів та подальшим статистичним зважуванням. До вибірки не включалися жителі територій, окупованих до 24 лютого, а також громадяни, які виїхали закордон після 24 лютого.

У КМІС зазначають, що за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Однак окупація Росією нових територій та вимкнення там українського зв'язку додає певне систематичне відхилення (так, серед опитаних лише 0,2%, тобто 4 людини з вибірки представляють окуповані райони). Також є й інші фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах воєнного часу. Хоча все рівно соціологи вважають, що дослідження зберігає високу репрезентативність.

Джерело фото: ua.depositphotos.com