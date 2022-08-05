Вже більшість українців називають себе вірянами ПЦУ - опитування

54% українців зараховують себе до вірян Православної церкви України, і лише 4% кажуть, що вони є вірянами Української православної церки, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Натомість 14% опитуваних називають себе просто православними без конкретизації, 8% - греко-католиками, 2% - протестантами, 1% - католиками, ще 2% - вірянами інших християнських церков (в опитування КМІС зазначено, що це "наприклад, Свідки Єгови і тому подібне"). 10% заявляють, що є атеїстами, 3% дали іншу відповідь, а 2% не змогли відповісти.

При цьому опитування від червня 2021 року показувало, що ПЦУ віддають перевагу 42%, а в червні 2020 року таких було лише 34% (при 12% та 22% просто православних відповідно). Натомість до УПЦ себе зараховували рік тому 18% українців, а два роки тому лише 15%.

Зокрема, на заході країни зараз до ПЦУ себе відносять 50% респондентів, до вірян греко-католицької церкви - 26%, УПЦ - 3%, до просто православних - 6%, до атеїстів - 4%.

На сході ж України (Харківська область та Донбас) 42% обрали варіант ПЦУ, 6% - УПЦ, 26% - православ'я без конкретизації, а атеїстами назвалися 17%.

Примітно, що, за даними, отриманими КМІС, навіть відносна більшість (36%) російьскомовних росіян України заявляє про свою приналежність до ПЦУ. Натомість УПЦ Московському патріархату залишаються вірними 13%, а 27% не конкретизують православну церкву.

Серед молоді до 30 років 22% вважають себе атеїстами і лише 43% зараховують до прихильників ПЦУ, натомість в категорії 60-60 років атеїстів лише 5%, а вірян ПЦУ - 64%.

Опитання було проведено 6-20 липня серед 2000 респондентів методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів та подальшим статистичним зважуванням. До вибірки не включалися жителі територій, окупованих до 24 лютого, а також громадяни, які виїхали закордон після 24 лютого.

У КМІС зазначають, що за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Однак окупація Росією нових територій та вимкнення там українського зв'язку додає певне систематичне відхилення (так, серед опитаних лише 0,2%, тобто 4 людини з вибірки представляють окуповані райони). Також є й інші фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах воєнного часу. Хоча все рівно соціологи вважають, що дослідження зберігає високу репрезентативність.

Нагадаємо також, що в рамках цього ж опитування виявилося, що зараз 79% українців вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами та митницями, а 62% виступають проти погодження України на будь-які вимоги ЄС щодо вступу.