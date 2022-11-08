ПЦУ наградила руководство военной разведки орденами

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний наградил начальника Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майора Кирилла Буданова Орденом святого великомученика Юрия Победоносца. Кроме того, как сообщают в ГУР, еще три его офицера получили из рук митрополита Ордена Архистратига Михаила.

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Отмечается, что руководители подразделений ГУР обсудили с предстоятелем ПЦУ текущие события украинско-российской войны, освобождение из плена военнослужащих и перспективы полного освобождения Украины. При этом на фото со встречи в ГУР замылили лицо одного из ее участников, который был не в военной форме.

"Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", - подчеркнул Буданов.

В свою очередь, митрополит Епифаний отметил огромное значение национального единства и поблагодарил украинских защитников, приближающих победу в войне.

"Бог наделяет человека определенными дарованиями и талантами. Поэтому в это непростое время каждый должен посвятить свои силы и способности победе над российскими захватчиками. Ведь от каждого из нас что-то зависит, и все мы в единстве способны преуспевать в противодействии агрессору", - отметил он.

Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine Фото: ПЦУ

Глава ПЦУ поблагодарил разведчиков за борьбу в защиту Украины, указав, что "враг лютый и лукавый", поэтому Господь должен беречь их и усилить их "мудрость для разрушения коварных замыслов оккупантов".

Отметим при этом, что Буданов уже не в первый раз встречается с предстоятелем ПЦУ. В частности, тот принимал участие во встрече с ним группы руководителей силовых структур в апреле.