ПЦУ нагородила керівництво військової розвідки орденами

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній відзначив начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майора Кирила Буданова Орденом святого великомученика Юрія Переможця. Окрім цього, як повідомляють у ГУР, ще три його офіцери отримали з рук митрополита Ордени Архистратига Михаїла.

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Зазначається, що керівники підрозділів ГУР обговорили з предстоятелем ПЦУ поточні події українсько-російської війни, визволення з полону військовослужбовців та перспективи повного звільнення України. При цьому на фото з зустрічі в ГУР замилили обличчя одного з її учасників, який був не у військовій формі.

"Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі", - підкреслив Буданов.

В свою чергу, митрополит Епіфаній відзначив величезне значення національної єдності і подякував українським захисникам, які наближають перемогу у війні.

"Бог наділяє людину певними даруваннями й талантами. Тож в цей непростий час кожен має присвятити свої сили та здібності задля перемоги над російськими загарбниками. Адже від кожного з нас щось залежить і усі ми в єдності здатні досягати успіху в протидії агресору", - зазначив він.

Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine Фото: ПЦУ

Голова ПЦУ подякував розвідникам за боротьбу на захист України, вказавши, що "ворог лютий і лукавий", тому Господь має берегти їх і підсилити їхню "мудрість для руйнування підступних задумів окупантів".

Зазначимо при цьому, що Буданов вже не вперше зустрічається з предстоятелем ПЦУ. Зокрема, той брав участь у зустрічі з ним групи керівників силових структур у квітні.