ПЦУ дозволила різдвяні богослужіння 25 грудня

Православна церква України ухвалила рішення про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року.

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Про це йдеться у повідомленні ПЦУ про результати засідання Священного синоду, що відбулося 18 жовтня в резиденції предстоятеля при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі в Києві.

Також синод, зважаючи на "ускладнення ситуації", ухвалив заяву, у якій повторно публічно висловив ставлення до "систематичного порушення прав громад, які бажають вийти з юрисдикції Московського патріархату та інших проблемних питань" державно-церковних відносин.

Крім того, з метою організації служіння для вірних ПЦУ, які вимушено внаслідок війни тимчасово опинилися поза межами України, було утворено відповідну місію капеланської допомоги, керівником якої призначено архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона.

З питання опіки православних вірних за кордоном синод також направив лист до Вселенського патріарха Варфоломія та повторний лист до митрополита Варшавського і всієї Польщі Савви.

У зв’язку з введенням в дію законодавством України нових правил здійснення військового капеланського служіння було ухвалене рішення про питання подальшої організації військового капеланства.

Також за поданням єпархіальних архієреїв були призначені намісники монастирів у Івано-Франківсько-Галицькій та Вінницько-Тульчинській єпархіях ПЦУ.

Окрім цього, синод благословив загальноцерковне шанування чудотворної ікони Божої Матері "Іверська-Мирненська (Мироточива)", яка перебуває у Вінницько-Барській єпархії, визначивши днем її шанування 26 жовтня (13 жовтня за старим стилем).

Зазначимо, що за новоюліанським календарем живуть ніні

Константинопольська, Олександрійська, Елладська та Кіпрська православні церкви, які визнають автокефалію ПЦУ, а також Антіохійська, Румунська, Болгарська, Албанська церкви та ПЦ Чеських земель і Словаччини. Новоюліанський календар наразі співпадає (і буде співпадати до 2800 року) з григоріанським, який прийнято за офіційний у переважній більшості країн світу.