ПЦУ разрешила рождественские богослужения 25 декабря

Православная церковь Украины приняла решение о возможности совершения богослужения в честь Рождества Христова по новоюлианскому календарю 25 декабря 2022 года.

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Об этом говорится в сообщении ПЦУ о результатах заседания Священного синода, прошедшем 18 октября в резиденции предстоятеля при Михайловском Златоверхом кафедральном соборе в Киеве.

Также синод, учитывая "осложнение ситуации", принял заявление, в котором повторно публично выразил отношение к "систематическому нарушению прав общин, желающих выйти из юрисдикции Московского патриархата и других проблемных вопросах" государственно-церковных отношений.

Кроме того, с целью организации служения для верующих ПЦУ, вынужденно в результате войны временно оказавшихся за пределами Украины, была создана соответствующая миссия капелланской помощи, руководителем которой назначен архиепископ Ровенский и Острожский Илларион.

По вопросу опеки православных верующих за границей синод также направил письмо Вселенскому патриарху Варфоломею и повторное письмо митрополиту Варшавскому и всей Польше Савве.

В связи с введением в действие законодательством Украины новых правил осуществления военного капелланского служения было принято решение относительно дальнейшей организации военного капелланства.

Также по представлению епархиальных архиереев были назначены наместники монастырей в Ивано-Франковско-Галицкой и Винницко-Тульчинской епархиях ПЦУ.

Кроме того, синод благословил общецерковное почитание чудотворной иконы Божией Матери "Иверская-Мирненская (Мироточивая)", которая находится в Винницко-Барской епархии, определив днем ее почитания 26 октября (13 октября по старому стилю).

Отметим, что по новоюлианскому календарю живут сейчас

Константинопольская, Александрийская, Элладская и Кипрская православные церкви, признающие автокефалию ПЦУ, а также Антиохийская, Румынская, Болгарская, Албанская церкви и ПЦ Чешских земель и Словакии. Новоюлианский календарь совпадает (и будет совпадать до 2800 года) с григорианским, который принят в качестве официального в подавляющем большинстве стран мира.