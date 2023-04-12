У Черкасах митрополита УПЦ МП відправили під домашній арешт

Суд у Черкасах обрав новий запобіжний захід митрополиту Черкаському та Канівському УПЦ МП Феодосію (Денису Снігірьову). Про це повідомила пресслужба Черкаської єпархії УПЦ МП у Facebook.

Митрополита, якого підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі, взяли під цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

Зокрема, на Дениса Снігірьова одягнуть електронний браслет у відділку поліції за місцем проживання.

Зазначимо, що священник живе на Київщині.

Митрополита УПЦ МП підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні і запереченні збройної агресії Росії проти України.

Як з'ясували слідчі, він у публічних висловлюваннях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності та переконань.

Свою діяльність Снігірьов здійснював через сайт єпархії, де поширював публікації, які виправдовують дії Росії проти України

Митрополит визнав, що відвідував у 2017 році окуповану Горлівку, назвавши поїздку місією миру.

Нагадаємо, на початку квітня митрополиту Черкаському від УПЦ МП оголосили про підозру.

Зазначимо, правоохоронці заочно повідомили про підозру в пропаганді війни і глорифікації армії РФ проросійському блогеру-священнику Андрію Ткачову. Адже наразі зловмисник перебуває на території Росії.

Нагадаємо, низка областей заборонила діяльність УПЦ МП. Волинська обласна рада 11 квітня проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП у регіоні.

Перед тим рішення про заборону діяльності УПЦ МП ухвалила Рівненська обласна рада.

30 березня 2023 року Кабмін скасував рішення про передачу майна Києво-Печерської лаври УПЦ МП.

Ідеться про рішення, яким будівлі і споруди Лаври передавали в безоплатне користування чоловічому монастирю УПЦ МП.