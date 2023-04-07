Священнику-блогеру РПЦ, який закликав вбивати українців, оголосили підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на представника РПЦ, який займається підривною діяльністю проти України. Зокрема, священнослужитель закликав вбивати українців. Про це повідомила Служба безпеки України.

Правоохоронці заочно повідомили про підозру в пропаганді війни і глорифікації армії РФ проросійському блогеру-священнику Андрію Ткачову. Адже наразі зловмисник перебуває на території Росії.

Протоієрей російської православної церкви Андрій Ткачов є випускником факультету спецпропаганди військового інституту міністерства оборони СРСР у Москві.

У 2013 році підозрюваного призначили керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ (МП) та ведучим на телеканалі "Київська Русь".

“Саме тоді він розпочав активно поширювати через медіа прокремлівські наративи, де ставив «під сумнів» існування української державності. Згодом Ткачов переїхав до москви, а на початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав російських окупантів”, - повідомляють правоохоронці.

У власних каналах у месенджері Telegram і Youtube священник РПЦ закликає загарбників вбивати мирних жителів України. За блогерам спостерігають 1,3 млн користувачів.

Задокументовано, що московський клірик пропонував рашистам наносити релігійні написи на російські снаряди, які агресор використовує для ракетних ударів по українських містах.

Крім того, Ткачов часто відвідує ефіри центральних каналів РФ, де активно виправдовує воєнні злочини кремля.

Ткачову було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436 - пропаганда війни;

ч. 2 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Вчора правоохоронці повідомили про підозру Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП). За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ. Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів.

Також поліція Києва повідомила про підозру священнослужителю УПЦ МП, який пошкодив техніку знімальної групи ЗМІ на території Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, 1 квітня 2023 року суд відправив митрополита Павла під домашній арешт на два місяці з носінням електронного браслету. Раніше в суботу Служба безпеки України повідомила Павлу (в миру - Петро Лебідь) про підозру за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу. Йому інкримінують розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ.