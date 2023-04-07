Священнику-блогеру РПЦ, призвавшему убивать украинцев, объявили подозрение

Служба безопасности собрала доказательную базу на представителя РПЦ, занимающегося подрывной деятельностью против Украины. В частности, священнослужитель призвал убивать украинцев. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в пропаганде войны и глорификации армии РФ пророссийскому блоггеру-священнику Андрею Ткачеву. Ведь злоумышленник находится на территории России.

Протоиерей русской православной церкви Андрей Ткачев является выпускником факультета спецпропаганды военного института министерства обороны СССР в Москве.

В 2013 году подозреваемый был назначен руководителем миссионерского отдела киевской епархии УПЦ (МП) и ведущим на телеканале "Киевская Русь".

"Именно тогда он начал активно распространять через медиа прокремлевские нарративы, где ставил «под сомнение» существование украинской государственности. Впоследствии Ткачев переехал в Москву, а в начале полномасштабного вторжения публично поддержал российских окупантов", - сообщают правоохранители.

В собственных каналах в мессенджере Telegram и Youtube священник РПЦ призывает захватчиков убивать мирных жителей Украины. За блоггерами наблюдают 1,3 млн пользователей.

Задокументировано, что московский клирик предлагал рашистам наносить религиозные надписи на российские снаряды, используемые агрессором для ракетных ударов по украинским городам.

Кроме того, Ткачев часто навещает эфиры центральных каналов РФ, где активно оправдывает военные преступления кремля.

Ткачеву было доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 436 – пропаганда войны;

ч. 2 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Вчера правоохранители сообщили о подозрении Митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП). По данным следствия, в 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ. В ходе его разработки было использовано российское программное обеспечение, позволяющее ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов.

Также полиция Киева сообщила о подозрении священнослужителю УПЦ МП, повредившему технику съемочной группы СМИ на территории Киево-Печерской лавры.

Напомним, 1 апреля 2023 года суд отправил митрополита Павла под домашний арест на два месяца с ношением электронного браслета. Ранее в субботу Служба безопасности Украины сообщила Павлу (в миру - Петру Лебедю) о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса. Ему инкриминируют разжигание межрелигиозной розни и оправдание вооруженной злости РФ.