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В Черкассах митрополита УПЦ МП отправили под домашний арест
Суд в Черкассах избрал новую меру пресечения митрополиту Черкасскому и Каневскому УПЦ МП Феодосию (Денису Снегиреву). Об этом сообщила прессслужба Черкасской епархии УПЦ МП в Facebook.
Митрополита, подозреваемого в разжигании межконфессиональной розни, взяли под круглосуточный домашний арест на 60 суток.
В частности, на Дениса Снегирева наденут электронный браслет в отделении полиции по месту жительства.
Отметим, что священник живет в Киевской области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Митрополит УПЦ МП подозревается в разжигании межконфессиональной розни и оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.
Как выяснили следователи, он в публичных высказываниях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.
Свою деятельность Снегирев осуществлял через сайт епархии, где распространял публикации, оправдывающие действия России против Украины
Митрополит признал, что посещал в 2017 году оккупированную Горловку, назвав поездку миссией мира.
Напомним, в начале апреля митрополиту Черкасскому от УПЦ МП объявили о подозрении.
Отметим, правоохранители заочно сообщили о подозрении в пропаганде войны и глорифификации армии РФ пророссийскому блоггеру-священнику Андрею Ткачеву. Ведь злоумышленник находится на территории России.
Напомним, ряд областей запретил деятельность УПЦ МП. Волынский областной совет 11 апреля проголосовал за запрет деятельности УПЦ МП в регионе.
Перед тем решение о запрете деятельности УПЦ МП принял Ровенский областной совет .
30 марта 2023 года Кабмин отменил решение о передаче имущества Киево-Печерской лавры УПЦ МП.
Речь идет о решении, которым здания и сооружения Лавры передавали в безвозмездное пользование мужскому монастырю УПЦ МП.