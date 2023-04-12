В Черкассах митрополита УПЦ МП отправили под домашний арест

Суд в Черкассах избрал новую меру пресечения митрополиту Черкасскому и Каневскому УПЦ МП Феодосию (Денису Снегиреву). Об этом сообщила прессслужба Черкасской епархии УПЦ МП в Facebook.

Митрополита, подозреваемого в разжигании межконфессиональной розни, взяли под круглосуточный домашний арест на 60 суток.

В частности, на Дениса Снегирева наденут электронный браслет в отделении полиции по месту жительства.

Отметим, что священник живет в Киевской области.

Митрополит УПЦ МП подозревается в разжигании межконфессиональной розни и оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Как выяснили следователи, он в публичных высказываниях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.

Свою деятельность Снегирев осуществлял через сайт епархии, где распространял публикации, оправдывающие действия России против Украины

Митрополит признал, что посещал в 2017 году оккупированную Горловку, назвав поездку миссией мира.

Напомним, в начале апреля митрополиту Черкасскому от УПЦ МП объявили о подозрении.

Отметим, правоохранители заочно сообщили о подозрении в пропаганде войны и глорифификации армии РФ пророссийскому блоггеру-священнику Андрею Ткачеву. Ведь злоумышленник находится на территории России.

Напомним, ряд областей запретил деятельность УПЦ МП. Волынский областной совет 11 апреля проголосовал за запрет деятельности УПЦ МП в регионе.

Перед тем решение о запрете деятельности УПЦ МП принял Ровенский областной совет .

30 марта 2023 года Кабмин отменил решение о передаче имущества Киево-Печерской лавры УПЦ МП.

Речь идет о решении, которым здания и сооружения Лавры передавали в безвозмездное пользование мужскому монастырю УПЦ МП.