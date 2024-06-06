Рада прийняла за основу законопроєкт про медичне самоврядування: що він передбачає

Верховна Рада України у першому читанні схвалила законопроєкт, який закріплює на законодавчому рівні статус самоврядних організацій у сфері охорони здоров'я, а також визначає їхнє місце і роль у системі управління цією галуззю.

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Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт проголосували 232 народних депутати.

"#10372 - про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні. За основу – 232", - написав він.

Метою законодавчої ініціативи є впровадження самоврядування у медичній сфері та чітке регулювання діяльності відповідних організацій.

Як вказано в пояснювальній записці до законопроєкту, створення правових підстав для функціонування самоврядних організацій в охороні здоров'я дасть державі фахові кваліфіковані структури, які вирішуватимуть нагальні проблеми галузі, впливатимуть на розвиток медосвіти, здійснюватимуть контроль якості послуг. Це дозволить розірвати зв'язок з радянською медичною культурою, наблизити права медиків до європейських стандартів та зберегти людський капітал.

"На сьогоднішній день, самоврядні медичні організації в Україні діють виключно у вигляді громадських об’єднань. (…) За відсутності конкретних повноважень самоврядні організації не спроможні ефективно впливати на формування та реалізацію державної політики, захищати права та інтереси як представників медичних та фармацевтичних професій, так і пацієнтів", - йдеться в пояснювальній записці.

Зазначається, що впровадження моделі самоврядування є важливою складовою ефективної системи охорони здоров'я. Воно надасть медикам економічну свободу, мобільність, юридичний захист, можливість обирати форму співпраці та реально впливати через самоврядні організації на розвиток галузі.

Заклади зможуть формувати команди та контролювати якість послуг, а пацієнти - захищати свої права, вільно обирати лікаря та отримувати сучасну допомогу.

За словами виконавчої директорки благодійного фонду "Пацієнти України" Інни Іваненко, законопроєкт про самоврядування в охороні здоров'я передбачає низку ключових змін:

Лікарі отримають персональні свідоцтва для практики, що забезпечить їм незалежність та дозволить працювати одночасно в кількох медичних закладах. Нині лікарі є найманими працівниками окремих закладів.

Будуть створені органи, які відстоюватимуть професійні інтереси лікарського корпусу. Нині медики позбавлені такого представництва на інституційному рівні.

У законодавство буде введено поняття "лікарська помилка" та передбачено відповідальність лікаря перед пацієнтом. Наразі відповідальність за неналежне лікування покладається на медичний заклад в цілому.

Додамо, Міністерство охорони здоров'я ініціює зміни у законодавстві, які регулюють сферу телемедицини, щоб пацієнти могли здійснювати діагностику, консультування, реабілітацію навіть поза межами закладу охорони здоров’я

Джерело фото: ua.depositphotos.com