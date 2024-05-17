Нові реалії вимагають швидкої адаптації та нових підходів: перспективи розвитку приватної медицини в Україні

Яка ситуація з приватною медициною зараз та що може дати Україні підтримка цього напрямку у найближчому майбутньому?

Згідно з результатами опитування Центру Разумкова, серед тих, хто упродовж червня 2022 - червня 2023 року звертався до лікаря, понад 60% відвідували державні чи комунальні медичні заклади. До приватних звертались тільки 17% громадян. Крім того, серед тих, хто уклав декларацію з лікарем, лише 6,5% зробили це у приватних медичних центрах. Водночас у тому ж опитуванні з’ясували: у випадку вільного вибору — віддати перевагу приватному чи державному лікувальному закладу — майже половина опитаних обрала б приватний.

Ці дані ще раз доводять, що частка приватної медицини на ринку охорони здоров’я України залишається вкрай малою. Для більшості громадян державні лікарні залишаються основним надавачем медичних послуг. При цьому, за можливості вибору українці частіше надають перевагу приватному сектору. Навіть повномасштабне вторгнення не змінило того факту, що стосунки громадян та приватних медичних центрів стрімко поліпшуються.

Як велика війна змінила медичний ринок в Україні

Повномасштабне вторгнення торкнулось кожного в Україні, відсунуло багато важливих питань в розряд другорядних. На жаль, це стосується і здоров’я. Профілактичні огляди для багатьох стали не на часі для, люди стали менше звертатись до лікарів з незначними захворюваннями, частіше нехтують своїм здоров’ям через більш нагальні проблеми. Знизився попит на окремі напрямки надання медичних послуг — зокрема, пологи, педіатрію. Все це на фоні постійного стресу, який точно матиме довготривалий вплив на мільйони людей.

Суттєво впливає і те, що мільйони людей змінили місце проживання: евакуювались у межах України або виїхали за кордон. Частина з них втратили зв’язок зі своїми сімейними лікарями, частина — не може дозволити собі якісні медичні послуги. Окремо варто сказати про сотні тисяч українців, які вступили до лав ЗСУ і також часто не мають можливості отримати своєчасну діагностику та лікування.

Що це означає для нас у майбутньому? З одного боку, можемо прогнозувати, що попит на медичні послуги збільшиться, коли ситуація стабілізується. З іншого ж — буде суттєво більше складних захворювань, хронічних станів та запущених випадків через втрачений на діагностування та лікування час.

Зміни у попиті на медичні послуги призвели й до змін у роботі закладів охорони здоров’я. Нові реалії вимагають швидкої адаптації та нових підходів. Деякі лікарні об’єднали відділення, скоротили персонал або й взагалі переформатували.

Навіть в умовах воєнного стану ринок медичних послуг продовжує трансформуватись — зокрема, й завдяки медичній реформі. Утім, станом на сьогодні включення приватних закладів у процес реформи — недостатнє.

Приватні та державні лікарні — переваги для пацієнта

Вже зараз, згідно з даними опитувань, приватний сектор медицини становить помітну конкуренцію державним лікарням. Він привертає до себе увагу значної частини населення України, які готові інвестувати кошти у своє здоров’я.

На те є багато причин. Основні з них:

Більша гнучкість приватних медичних закладів. Відсутність жорсткої зарегульованості, як у державних лікарнях, дозволяє приватним МЦ бути більш адаптивними.

Вища ефективність. Здебільшого приватні заклади мають кращий менеджмент та націлені на результат, що робить їхню роботу ефективнішою.

Рівень сервісу для пацієнта. Можливість записатись на конкретний час, прозорі умови оплати, ставлення до пацієнта — все це впливає на популярність приватних закладів охорони здоров’я.

Водночас державні лікарні мають переваги у покритті, оскільки вони є в будь-якому населеному пункті. Крім того, вони отримують фінансування від держави, незалежно від своєї ефективності, можуть купувати коштовне обладнання тощо.

Перспективи розвитку приватної медицини в Україні

На сьогодні немає чинних державних програм, які б сприяли розвитку приватного сектору. Так, офіційно приватні медзаклади можуть брати участь у Програмі медичних гарантій.

Однак, чинне законодавство забороняє доплати та співоплати у приватних медцентрах. Зробити так, щоб частину послуг сплачувала держава, а частину сам пацієнт — неможливо. Хоча дослідження демонструють, що українці ставляться до цього цілком позитивно: понад 61% опитаних зазначають, що готові доплачувати за якісні медичні послуги. У таких умовах приватним медичним закладам не залишається нічого іншого, окрім як відмовлятись від участі у Програмі медичних гарантій.

Самі система формування тарифів теж не ідеальна: чинні тарифи НСЗУ покривають тільки саму вартість послуг та певний перелік медикаментів. А всі інші витрати – оплата комунальних послуг, амортизація обладнання тощо – залишаються проблемою самих закладів. Через ці та інші причини кількість приватних медзакладів, які уклали договори з НСЗУ, залишається низькою. Станом на червень 2023 року, на рівні спеціалізованої меддопомоги підписано договори з 1458 закладами, з них лише 82 — приватні лікарні (за даними Центру Разумкова).

Все це призводить до того, що ринок приватної медицини наразі розвивається фактично поза межами загальної системи. Це негативно впливає на стан надання медичних послуг загалом. Натомість повноцінна інтеграція приватних медичних закладів матиме багато переваг, особливо у тривалій перспективі.

Це не тільки про підвищення якості надання послуг та рівня сервісу для пацієнтів, але й про розвиток напрямку, створення нових робочих місць, сплату податків.

Щобільше, приватна медицина — дуже перспективний напрямок для інвестицій. Вже зараз бачимо успішні приклади, коли приватні українські клініки фінансують або купують закордонні інвестиційні компанії. Після перемоги попит на цей напрямок зросте у рази, тож закладати підґрунтя для підвищення інвестиційної привабливості України можна і треба вже зараз.

Варто зазначити й те, що сама по собі якісна приватна медицина може стати драйвером розвитку економіки України. Наразі медичний туризм в Україну в основному пов’язаний тільки зі стоматологічними послугами. Проте у майбутньому кількість напрямків могла б суттєво розширитись.

Безумовно, поки в Україні триває повномасштабна війна, багато питань відійшли на другий план. Зараз ми маємо одне головне завдання — вистояти та перемогти. Проте запит на трансформацію системи охорони здоров’я в суспільстві вже назрів, а реформа заклала хороший фундамент для цих змін. Характер же подальшого розвитку медицини в Україні в основному залежатиме від політики держави щодо розвитку медичної галузі, зокрема і з урахуванням приватних медичних закладів.