У Техасі створили нове місто Starbase, де базується SpaceX Ілона Маска

У Техасі, де базується ракетна компанія Ілона Маска SpaceX, офіційно створено місто Starbase. Жителі Бока-Чіка обрали мера – віце-президента SpaceX Роберта Педена.

Про це повідомляє агентство Вloomberg.

Жителі спільноти 212 голосами проти 6 проголосували за створення міста, а також обрали мера. Практично всі жителі території площею 2,33 квадратних км – це співробітники компанії Маска та члени їхніх сімей.

Сам мільярдер підтвердив створення нового міста Starbase, написавши про це в соціальній мережі Х: "Starbase, Техас. Тепер це справжнє місто!"

Реєстрація міста дасть компанії Маска унікальні повноваження встановлювати темпи власного розвитку в цьому районі. Нова міська комісія матиме повноваження щодо зонування, будівельних проектів та інших аспектів життя місцевих мешканців.

За останні сім років компанія SpaceX перетворила територію, відому як Бока-Чіка, на сучасний виробничий майданчик для розробки потужної ракети SpaceX Starship.

Але представники SpaceX кажуть, що компанія не змогла забезпечити достатньої кількості житла для сотень робітників, які хочуть жити поряд з її штаб-квартирою. Недавню спробу побудувати більше таунхаусів було відхилено округом. Близько 260 співробітників SpaceX живуть поблизу Техасу. Ще 3100 робітників їздять на роботу з Браунсвілла або інших місць.

Наразі, як зазначають журналісти, місто Starbase нагадує декорації до науково-фантастичного фільму: футуристичні виробничі потужності, акуратні ряди майже однакових будинків та величезне бронзове погруддя Маска.

Нагадаємо, на тлі падіння акцій Tesla та невдоволення інвесторів через поведінку свого гендиректора, рада директорів серйозно задумалася про його заміну. Але сам Ілон Маск спростував цю інформацію.