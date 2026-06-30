1 липня в усіх регіонах України знову діятимуть графіки вимкнення світла

Через складну ситуацію в енергосистемі, викликану різким зростанням споживання, в усіх регіонах України завтра, 1 липня, будуть застосовані вимушені обмеження електропостачання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення “Укренерго”.

Енергетики зазначають, що головною причиною повернення до графіків стала екстремально спекотна погода, яка спровокувала суттєве навантаження на мережу на тлі наявного дефіциту потужностей.

Режим обмежень діятиме ввечері, з 17:00 до 22:00:

Для промисловості та бізнесу: у цей проміжок часу впроваджуються графіки обмеження потужності.

у цей проміжок часу впроваджуються графіки обмеження потужності. Для побутових споживачів: в усіх областях задіють графіки погодинних відключень в обсязі однієї черги.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися залежно від рівня споживання.

Громадян закликають ощадливо використовувати електроенергію, а точні розклади вимкнень за адресами просять перевіряти на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу (обленерго).

Нагадаємо, ряд операторів системи розподілу (обленерго) вже запровадили додаткові черги відключень на вечір 30 червня та прогнозують збільшення періоду обмежень на 1 липня.