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1 июля во всех регионах Украины снова будут действовать графики отключения света

свет
Укрэнерго утвердило графики на 1 июля / Depositphotos

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной резким ростом потребления, во всех регионах Украины завтра, 1 июля, будут применены вынужденные ограничения электроснабжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

Энергетики отмечают, что главной причиной возвращения к графикам стала экстремально жаркая погода, спровоцировавшая существенную нагрузку на сеть на фоне существующего дефицита мощностей.

Режим ограничений будет действовать вечером, с 17:00 до 22:00:

  • Для промышленности и бизнеса: в этот период времени внедряются графики ограничения мощности.
  • Для бытовых потребителей: во всех областях задействуют графики почасовых отключений в объеме одной очереди .

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может изменяться в зависимости от уровня потребления.

Граждан призывают экономно использовать электроэнергию, а точные расписания отключений по адресам просят проверять на официальных ресурсах местных операторов систем распределения (облэнерго).

Напомним, ряд операторов системы распределения (облэнерго) уже ввели дополнительные очереди отключений на вечер 30 июня и прогнозируют увеличение периода ограничений на 1 июля.

Автор:
Татьяна Бессараб