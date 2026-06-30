Європа ризикує зустріти зиму з найнижчими запасами газу за 15 років

Європейський Союз може розпочати наступний опалювальний сезон із мінімальним рівнем запасів газу в підземних сховищах за останні 15 років. Через повільні темпи наповнення європейські газосховища до кінця сезону закачування будуть заповнені всього на 76%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

За даними аналітиків Wood Mackenzie, такий показник стане найнижчим піковим рівнем накопичення газу з 2011 року. Основною причиною зриву планів стала війна між США та Іраном, яка заблокувала судноплавство в Ормузькій протоці.

Через цей маршрут постачається п'ята частина світового зрідженого природного газу, а конфлікт суттєво скоротив виробництво в Катарі та ОАЕ. Ситуацію погіршило й те, що після минулої холодної зими сховища ЄС були спустошені до 28%, а зараз заповнені лише на 48%.

Стан ринку та реакція Європейської комісії

Незважаючи на ризики, поточна ситуація на європейських хабах залишається відносно стабільною завдяки тимчасовому перемир'ю між Вашингтоном і Тегераном:

Рівень цін: наразі газ у Європі торгується в межах нормального діапазону — близько €40 за мегават-годину (MWh). Це значно менше за історичний пік у €342/MWh після російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Пастка низьких цін: через зниження вартості газу в Європі постачальники почали перенаправляти американські танкери ЗПГ на інші, вигідніші світові ринки.

Зниження вимог ЄС: Європейська комісія рекомендувала країнам-членам заповнити сховища хоча б на 75–80%, щоб послабити ціновий тиск. Раніше необов'язкова цільова планка становила 90%.

Єврокомісія офіційно заявляє, що поточний рівень запасів не несе негайних загроз для енергетичної безпеки, оскільки загальний попит на газ у ЄС впав на 17%.

Прогнози щодо повернення катарського газу

Хоча після підписання мирної угоди порожні катарські танкери вже вирушили назад до Перської затоки, експерти сумніваються у швидкому відновленні постачань. Прем'єр-міністр Катару заявив, що виробництво повернеться до норми за кілька тижнів на всіх об'єктах, окрім двох ліній, пошкоджених Іраном під час боїв.

За розрахунками Goldman Sachs, якщо неушкоджені потужності Катару запрацюють на повну до кінця липня, сховища ЄС зустрінуть зиму заповненими на 74%. Якщо це станеться на місяць пізніше — рівень запасів упаде до 70%. Додатковим фактором невизначеності є повна заборона на російський ЗПГ у ЄС, яка набуде чинності з 1 січня 2027 року, що може посилити дефіцит під час зимових холодів.

Нагадаємо, Європа шукає нові енергетичні маршрути після потрясінь через війну в Ірані. Після фінансових та інфраструктурних проблем, спричинених бойовими діями на Близькому Сході, Брюссель переорієнтовує свою енергетичну безпеку на співпрацю з Індією та країнами Перської затоки.