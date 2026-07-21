В індустріальному парку на Черкащині будують найбільший в Україні завод з переробки картоплі

В індустріальному парку "Біосенс" на Черкащині розпочався монтаж першої черги найбільшого в Україні заводу з переробки картоплі. Обсяг інвестицій у першу чергу становить 960 млн грн, а її потужність сягатиме 25 тис. т картопляного борошна на рік.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, наразі Україна імпортує 100% картопляного борошна для хлібопекарської, кондитерської, м'ясопереробної промисловості, а також для соусів і сумішей швидкого приготування. Запуск заводу має покрити внутрішній попит та забезпечити експорт.

Для розширення під'їзної дороги та підключення до газових мереж у грудні 2025 року Уряд виділив 24,7 млн грн за програмою співфінансування 50 на 50. Умови фінансування передбачають зведення щонайменше 5000 кв. м промислових площ та залучення не менше 2 учасників. Наразі парк "Біосенс" готує нову заявку на державну підтримку для розвитку інфраструктури.

На 2027 рік заплановано будівництво другої черги заводу з виробництва картоплі фрі потужністю від 60 тис. т до 150 тис. т на рік. Інвестиції в цей етап становитимуть 2,5 млрд грн. Третя черга, яка також випускатиме картоплю фрі, потребуватиме близько 3 млрд грн.

План розвитку передбачає додаткові об'єкти:

комплекс зберігання картоплі на 20 тис. т;

підприємство з переробки шкірки на білок і крохмаль;

тепличне господарство з когенераційною установкою.

Для розміщення потужностей територію парку розширюють із 29,6 га до 40 га, а поруч зарезервовано ділянку площею 60 га.

Нагадаємо, у червні українська група компаній BALEX Company розпочала будівництво виробничо-логістичного комплексу в індустріальному парку "Біла Церква". Проєкт розрахований до 2030 року і буде втілюватися в кілька етапів.